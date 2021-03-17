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شاهد.. تجمع للمياه تحت كوبري "خالدية" مكة يثير مخاوف الأهالي

بات مرتعًا خصبًا للحشرات وبيئة للبعوض.. و"سبق" ترصد وتتابع

أثار تجمع للمياه مجهولة المصدر استياء أهالي حي الخالدية، وتحديدًا مجرى السيول بالقرب من مجمع المدارس، أصبح بيئة خصبة لتكاثر البعوض وما قد يتسبب فيه من نقل للأمراض.

"سبق" وقفت ميدانيًّا على الموقع ووثقت تجمع المياه في مجرى السيول مكونة مياهًا ترسبت حولها الطحالب؛ مما يدل على طول المدة التي بقيت فيها واستمرار سريانه ومجهولية مصدرها.

ويبقى الموقع كونه مستنقعًا للمياه مع طول الفترة يؤثر مستقبلًا على طبقة الأسفلت يؤدي إلى تآكلها، كما أن الموقع لا يخلو من تجمع البعوض الذي يعد ناقلًا رئيسًا لحمى الضنك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. تجمع للمياه تحت كوبري "خالدية" مكة يثير مخاوف الأهالي
سبق

أثار تجمع للمياه مجهولة المصدر استياء أهالي حي الخالدية، وتحديدًا مجرى السيول بالقرب من مجمع المدارس، أصبح بيئة خصبة لتكاثر البعوض وما قد يتسبب فيه من نقل للأمراض.

"سبق" وقفت ميدانيًّا على الموقع ووثقت تجمع المياه في مجرى السيول مكونة مياهًا ترسبت حولها الطحالب؛ مما يدل على طول المدة التي بقيت فيها واستمرار سريانه ومجهولية مصدرها.

ويبقى الموقع كونه مستنقعًا للمياه مع طول الفترة يؤثر مستقبلًا على طبقة الأسفلت يؤدي إلى تآكلها، كما أن الموقع لا يخلو من تجمع البعوض الذي يعد ناقلًا رئيسًا لحمى الضنك.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
05:16 PM

شاهد.. تجمع للمياه تحت كوبري "خالدية" مكة يثير مخاوف الأهالي

بات مرتعًا خصبًا للحشرات وبيئة للبعوض.. و"سبق" ترصد وتتابع

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
290

أثار تجمع للمياه مجهولة المصدر استياء أهالي حي الخالدية، وتحديدًا مجرى السيول بالقرب من مجمع المدارس، أصبح بيئة خصبة لتكاثر البعوض وما قد يتسبب فيه من نقل للأمراض.

"سبق" وقفت ميدانيًّا على الموقع ووثقت تجمع المياه في مجرى السيول مكونة مياهًا ترسبت حولها الطحالب؛ مما يدل على طول المدة التي بقيت فيها واستمرار سريانه ومجهولية مصدرها.

ويبقى الموقع كونه مستنقعًا للمياه مع طول الفترة يؤثر مستقبلًا على طبقة الأسفلت يؤدي إلى تآكلها، كما أن الموقع لا يخلو من تجمع البعوض الذي يعد ناقلًا رئيسًا لحمى الضنك.

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