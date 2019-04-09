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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

تُصحب برياح نشطة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية تُصحب برياح نشطة على مناطق (تبوك، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية تُصحب برياح نشطة على مناطق (تبوك، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
08:22 AM

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

تُصحب برياح نشطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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4,542

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية تُصحب برياح نشطة على مناطق (تبوك، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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