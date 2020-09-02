نجران.. أكثر من 200 جولة على المسالخ ومنافذ بيع اللحوم الطازجة بالمنطقة

نفّذتها الأمانة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الاحترازية

تواصل أمانة منطقة نجران جولاتها الرقابية على المسالخ ومنافذ بيع اللحوم الطازجة بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الاحترازية الوقائية.

وأبان مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز علي رجاء، أن الفرق الرقابية بالأمانة نفذت 210 جولات رقابية على المسالخ ومنافذ بيع اللحوم الطازجة على مدى الأيام السبعة الماضية، رصدت خلال عدة مخالفات وطُبق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، مشدداً على حرص الأمانة تجاه تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية الخاصة بعودة النشاط، والتقيد بلبس الكمامات والقفازات، وتوفير المعقمات في جميع المحال.

ودعا آل رجاء إلى الإبلاغ الفوري عند رصد أي مخالفة أو تجاوز للاشتراطات الصحية والبلدية، من خلال الاتصال بالرقم الموحد 940 أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.