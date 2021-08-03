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"الأرصاد": أمطار غزيرة على عسير

حالة تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وشملت الحالة مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار غزيرة على عسير
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وشملت الحالة مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
12:53 PM

"الأرصاد": أمطار غزيرة على عسير

حالة تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وشملت الحالة مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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