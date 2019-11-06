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خلال أكتوبر.. مستشفى الأطفال بالطائف يقدم خدماته لـ25 ألف حالة

بعد تطوير بيئة العمل لتقديم رعاية متخصصة على يد أطباء متخصصين

قدّم مستشفى الأطفال بالطائف، خدماته لأكثر من ٢٥ ألف حالة على مدار شهر أكتوبر الماضي ٢٠١٩م، من خلال "قسميْ الطوارئ والعيادات الخارجية".
وفي نفس الوقت، دعم المستشفى مركزًا صحيًّا وسط المدينة بطبيب أطفال للعمل يوميًّا بالمركز؛ علمًا بأن مستشفى الأطفال يخدم سكان محافظة الطائف والقرى التابعة لها وزوار المحافظة أيضًا.
ويُعد مستشفى الأطفال من المستشفيات التخصصية، ومَعلمًا طِبِّيًا في المحافظة؛ حيث تم تطويره على أفضل مستوى بعد تطوير بيئة العمل لتقديم رعاية طبية متخصصة للأطفال من قِبَل أطباء متخصصين ومتمرسين؛ وهو أحد المنشآت الصحية المتخصصة والرائدة في طب الأطفال بما يقدمه من خدمات طبية متميزة في جو يراعي مشاعر الأطفال وحالتهم النفسية.
جدير بالذكر أن مستشفى الأطفال أضاف عيادتين جديدتين: عيادة تخاطب، وعيادة صدر، وقام بتفعيل الرسائل النصية sms عن طريق برنامج "موعد" للتذكير بالمواعيد عن طريق النظام.
وحرصًا من مستشفى الأطفال على سلامة الأطفال وذويهم؛ تنصح "الصحة" بتناول اللقاح الموسمي الخاص بالأنفلونزا الموسمية والمتوفر بالمستشفى.

وزارة الصحة مستشفى الأطفال الطايف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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خلال أكتوبر.. مستشفى الأطفال بالطائف يقدم خدماته لـ25 ألف حالة
سبق

قدّم مستشفى الأطفال بالطائف، خدماته لأكثر من ٢٥ ألف حالة على مدار شهر أكتوبر الماضي ٢٠١٩م، من خلال "قسميْ الطوارئ والعيادات الخارجية".
وفي نفس الوقت، دعم المستشفى مركزًا صحيًّا وسط المدينة بطبيب أطفال للعمل يوميًّا بالمركز؛ علمًا بأن مستشفى الأطفال يخدم سكان محافظة الطائف والقرى التابعة لها وزوار المحافظة أيضًا.
ويُعد مستشفى الأطفال من المستشفيات التخصصية، ومَعلمًا طِبِّيًا في المحافظة؛ حيث تم تطويره على أفضل مستوى بعد تطوير بيئة العمل لتقديم رعاية طبية متخصصة للأطفال من قِبَل أطباء متخصصين ومتمرسين؛ وهو أحد المنشآت الصحية المتخصصة والرائدة في طب الأطفال بما يقدمه من خدمات طبية متميزة في جو يراعي مشاعر الأطفال وحالتهم النفسية.
جدير بالذكر أن مستشفى الأطفال أضاف عيادتين جديدتين: عيادة تخاطب، وعيادة صدر، وقام بتفعيل الرسائل النصية sms عن طريق برنامج "موعد" للتذكير بالمواعيد عن طريق النظام.
وحرصًا من مستشفى الأطفال على سلامة الأطفال وذويهم؛ تنصح "الصحة" بتناول اللقاح الموسمي الخاص بالأنفلونزا الموسمية والمتوفر بالمستشفى.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
01:14 PM

خلال أكتوبر.. مستشفى الأطفال بالطائف يقدم خدماته لـ25 ألف حالة

بعد تطوير بيئة العمل لتقديم رعاية متخصصة على يد أطباء متخصصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قدّم مستشفى الأطفال بالطائف، خدماته لأكثر من ٢٥ ألف حالة على مدار شهر أكتوبر الماضي ٢٠١٩م، من خلال "قسميْ الطوارئ والعيادات الخارجية".
وفي نفس الوقت، دعم المستشفى مركزًا صحيًّا وسط المدينة بطبيب أطفال للعمل يوميًّا بالمركز؛ علمًا بأن مستشفى الأطفال يخدم سكان محافظة الطائف والقرى التابعة لها وزوار المحافظة أيضًا.
ويُعد مستشفى الأطفال من المستشفيات التخصصية، ومَعلمًا طِبِّيًا في المحافظة؛ حيث تم تطويره على أفضل مستوى بعد تطوير بيئة العمل لتقديم رعاية طبية متخصصة للأطفال من قِبَل أطباء متخصصين ومتمرسين؛ وهو أحد المنشآت الصحية المتخصصة والرائدة في طب الأطفال بما يقدمه من خدمات طبية متميزة في جو يراعي مشاعر الأطفال وحالتهم النفسية.
جدير بالذكر أن مستشفى الأطفال أضاف عيادتين جديدتين: عيادة تخاطب، وعيادة صدر، وقام بتفعيل الرسائل النصية sms عن طريق برنامج "موعد" للتذكير بالمواعيد عن طريق النظام.
وحرصًا من مستشفى الأطفال على سلامة الأطفال وذويهم؛ تنصح "الصحة" بتناول اللقاح الموسمي الخاص بالأنفلونزا الموسمية والمتوفر بالمستشفى.

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