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الاستئناف الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم "بن شاخوف"

في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وفق نظام المرافعات الشرعية

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / سعد بن شاخوف بن قربس الرويلي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (1019114279)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 / 4 / 1442هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

المحكمة الجزائية المتخصصة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الاستئناف الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم "بن شاخوف"
سبق

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / سعد بن شاخوف بن قربس الرويلي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (1019114279)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 / 4 / 1442هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
12:50 PM

الاستئناف الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم "بن شاخوف"

في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وفق نظام المرافعات الشرعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / سعد بن شاخوف بن قربس الرويلي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (1019114279)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 / 4 / 1442هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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