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الرئيس المصري يعيّن رئيساً جديداً لأركان القوات المسلحة

"عسكر" شغل منصب قائد قوات مكافحة الإرهاب بسيناء

عيّن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الفريق أسامة عسكر رئيساً لأركان القوات المسلحة المصرية.

كما أصدر "السيسي" قراراً بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيس الأركان السابق مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.

وتولى "عسكر" قبل توليه المنصب الجديد، منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، كما كان يشغل قبلها منصب قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس المصري يعيّن رئيساً جديداً لأركان القوات المسلحة
سبق

عيّن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الفريق أسامة عسكر رئيساً لأركان القوات المسلحة المصرية.

كما أصدر "السيسي" قراراً بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيس الأركان السابق مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.

وتولى "عسكر" قبل توليه المنصب الجديد، منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، كما كان يشغل قبلها منصب قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
04:06 PM

الرئيس المصري يعيّن رئيساً جديداً لأركان القوات المسلحة

"عسكر" شغل منصب قائد قوات مكافحة الإرهاب بسيناء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عيّن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الفريق أسامة عسكر رئيساً لأركان القوات المسلحة المصرية.

كما أصدر "السيسي" قراراً بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيس الأركان السابق مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.

وتولى "عسكر" قبل توليه المنصب الجديد، منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، كما كان يشغل قبلها منصب قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء.

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