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مهلة مكافحة التستر.. الموارد البشرية تدعو المنشآت للتصحيح قبل انتهاء الفترة

أكدت الوزارة أهمية المبادرة وذلك للاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التجارة وعدد من الجهات الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر، جميع المنشآت التجارية إلى المبادرة بتصحيح أنشطتها قبل انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي النظام.

وأكدت الوزارة أهمية المبادرة إلى تصحيح النشاط التجاري؛ وذلك للاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في النظام؛ حيث تنتهي الفترة بعد ما يقارب (140) يومًا أي في 15/ 01/ 1443هـ الموافق 23/ 08/ 2021م، ويمكن لأصحاب المنشآت تصحيح أنشطتهم ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط: (mc.gov.sa).

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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مهلة مكافحة التستر.. الموارد البشرية تدعو المنشآت للتصحيح قبل انتهاء الفترة
سبق

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التجارة وعدد من الجهات الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر، جميع المنشآت التجارية إلى المبادرة بتصحيح أنشطتها قبل انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي النظام.

وأكدت الوزارة أهمية المبادرة إلى تصحيح النشاط التجاري؛ وذلك للاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في النظام؛ حيث تنتهي الفترة بعد ما يقارب (140) يومًا أي في 15/ 01/ 1443هـ الموافق 23/ 08/ 2021م، ويمكن لأصحاب المنشآت تصحيح أنشطتهم ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط: (mc.gov.sa).

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
08:29 PM

مهلة مكافحة التستر.. الموارد البشرية تدعو المنشآت للتصحيح قبل انتهاء الفترة

أكدت الوزارة أهمية المبادرة وذلك للاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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4,516

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التجارة وعدد من الجهات الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر، جميع المنشآت التجارية إلى المبادرة بتصحيح أنشطتها قبل انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي النظام.

وأكدت الوزارة أهمية المبادرة إلى تصحيح النشاط التجاري؛ وذلك للاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في النظام؛ حيث تنتهي الفترة بعد ما يقارب (140) يومًا أي في 15/ 01/ 1443هـ الموافق 23/ 08/ 2021م، ويمكن لأصحاب المنشآت تصحيح أنشطتهم ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط: (mc.gov.sa).

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