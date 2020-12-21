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"هيئة بيشة" تفعل حملتها التوعوية "الخوارج شرار الخلق"

لتحصين المجتمع من خطرهم وإظهار منهج أهل السنة والجماعة

فعلت هيئة بيشة حملتها التوعوية "الخوارج شرار الخلق"، ضمن برامجها التوعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وفق الخطة التشغيلية للحملة التي دشنها الرئيس بالرئاسة مؤخرًا ووجه بتفعيلها في جميع الفروع بالمملكة.

وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج والتوعية بأصولها ومظاهرها وأساليبها قديمًا وحديثًا وإظهار منهج أهل السنة والجماعة في التصدي لإنحرافات فرق الخوارج بعرض محتوى الحملة على شاشات ولوحات عرض كبيرة في الشوارع الرئيسية والأماكن العامة والأسواق وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي.

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"هيئة بيشة" تفعل حملتها التوعوية "الخوارج شرار الخلق"
سبق

فعلت هيئة بيشة حملتها التوعوية "الخوارج شرار الخلق"، ضمن برامجها التوعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وفق الخطة التشغيلية للحملة التي دشنها الرئيس بالرئاسة مؤخرًا ووجه بتفعيلها في جميع الفروع بالمملكة.

وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج والتوعية بأصولها ومظاهرها وأساليبها قديمًا وحديثًا وإظهار منهج أهل السنة والجماعة في التصدي لإنحرافات فرق الخوارج بعرض محتوى الحملة على شاشات ولوحات عرض كبيرة في الشوارع الرئيسية والأماكن العامة والأسواق وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
02:17 PM

"هيئة بيشة" تفعل حملتها التوعوية "الخوارج شرار الخلق"

لتحصين المجتمع من خطرهم وإظهار منهج أهل السنة والجماعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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فعلت هيئة بيشة حملتها التوعوية "الخوارج شرار الخلق"، ضمن برامجها التوعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وفق الخطة التشغيلية للحملة التي دشنها الرئيس بالرئاسة مؤخرًا ووجه بتفعيلها في جميع الفروع بالمملكة.

وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج والتوعية بأصولها ومظاهرها وأساليبها قديمًا وحديثًا وإظهار منهج أهل السنة والجماعة في التصدي لإنحرافات فرق الخوارج بعرض محتوى الحملة على شاشات ولوحات عرض كبيرة في الشوارع الرئيسية والأماكن العامة والأسواق وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي.

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