المركز الوطني للأرصاد: أمطار خفيفة إلى متوسطة على تبوك

قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة تبوك، تَضَمّن أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل مدينة تبوك، ومحافظات: (الوجه، وتيماء، وحقل، وضباء)، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.