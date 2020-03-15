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بسبب "كورونا".. تسليم شعلة أولمبياد طوكيو خلف الأبواب المغلقة

اليونان ألغت مسيرتها قبل يومين لتجنب تجمع الأفراد

أعلنت اللجنة الأولمبية اليونانية اليوم (الأحد)، أن مراسم تسليم شعلة أولمبياد طوكيو 2020 ستتم في أثينا الأسبوع المقبل خلف أبواب مغلقة بسبب مخاوف فيروس كورونا، بحسب ما أفادت "رويترز".

وألغت اليونان الجمعة الماضي مسيرة الشعلة الأولمبية داخل البلاد، لتجنب جذب أعداد كبيرة من الجماهير بعد يوم من إيقاد شعلة أولمبياد طوكيو في أولمبيا اليونانية القديمة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب "كورونا".. تسليم شعلة أولمبياد طوكيو خلف الأبواب المغلقة
سبق

أعلنت اللجنة الأولمبية اليونانية اليوم (الأحد)، أن مراسم تسليم شعلة أولمبياد طوكيو 2020 ستتم في أثينا الأسبوع المقبل خلف أبواب مغلقة بسبب مخاوف فيروس كورونا، بحسب ما أفادت "رويترز".

وألغت اليونان الجمعة الماضي مسيرة الشعلة الأولمبية داخل البلاد، لتجنب جذب أعداد كبيرة من الجماهير بعد يوم من إيقاد شعلة أولمبياد طوكيو في أولمبيا اليونانية القديمة.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
05:36 PM

بسبب "كورونا".. تسليم شعلة أولمبياد طوكيو خلف الأبواب المغلقة

اليونان ألغت مسيرتها قبل يومين لتجنب تجمع الأفراد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اللجنة الأولمبية اليونانية اليوم (الأحد)، أن مراسم تسليم شعلة أولمبياد طوكيو 2020 ستتم في أثينا الأسبوع المقبل خلف أبواب مغلقة بسبب مخاوف فيروس كورونا، بحسب ما أفادت "رويترز".

وألغت اليونان الجمعة الماضي مسيرة الشعلة الأولمبية داخل البلاد، لتجنب جذب أعداد كبيرة من الجماهير بعد يوم من إيقاد شعلة أولمبياد طوكيو في أولمبيا اليونانية القديمة.

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