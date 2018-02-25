تعليق الدراسة اليوم في معهد الادارة العامة بالرياض

أعلن معهد الإدارة العامة عن تعليق الدراسة اليوم الأحد لدارسي البرامج الإعدادية واللغة الانجليزية فقط، مع استمرار البرامج التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية .

وبين المعهد أنه نظراً للتقلبات الجوية على مدينة الرياض، ولما ورد من الجهات المختصة فقد تقرر تعليق الدراسة بمعهد الإدارة العامة بالرياض والفرع النسوي بالرياض .