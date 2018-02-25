تعليق الدراسة اليوم في معهد الادارة العامة بالرياض
أعلن معهد الإدارة العامة عن تعليق الدراسة اليوم الأحد لدارسي البرامج الإعدادية واللغة الانجليزية فقط، مع استمرار البرامج التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية .
وبين المعهد أنه نظراً للتقلبات الجوية على مدينة الرياض، ولما ورد من الجهات المختصة فقد تقرر تعليق الدراسة بمعهد الإدارة العامة بالرياض والفرع النسوي بالرياض .
تعليق الدراسة اليوم في معهد الادارة العامة بالرياض
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2018-02-25
أعلن معهد الإدارة العامة عن تعليق الدراسة اليوم الأحد لدارسي البرامج الإعدادية واللغة الانجليزية فقط، مع استمرار البرامج التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية .
وبين المعهد أنه نظراً للتقلبات الجوية على مدينة الرياض، ولما ورد من الجهات المختصة فقد تقرر تعليق الدراسة بمعهد الإدارة العامة بالرياض والفرع النسوي بالرياض .
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
12:45 AM
تعليق الدراسة اليوم في معهد الادارة العامة بالرياض
أعلن معهد الإدارة العامة عن تعليق الدراسة اليوم الأحد لدارسي البرامج الإعدادية واللغة الانجليزية فقط، مع استمرار البرامج التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية .
وبين المعهد أنه نظراً للتقلبات الجوية على مدينة الرياض، ولما ورد من الجهات المختصة فقد تقرر تعليق الدراسة بمعهد الإدارة العامة بالرياض والفرع النسوي بالرياض .