وزير الدفاع الأميركي يأمر بمغادرة 150 مدربًا عسكريًا من أوكرانيا

أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بمغادرة 150 مدربًا عسكريًا من أوكرانيا، طبقاً لوكالة "رويترز".

فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو بحث مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، عبر الهاتف، القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وفي روما، دعا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مواطنيه بمغادرة أراضي أوكرانيا، مقترحًا إجراء جلسة خاصة لمركز الأزمات التابع لوزارته من أجل تقييم الوضع القائم في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "ANSA" عن مصادر دبلوماسية أن قائمة المواضيع التي سيتحمور حولها هذا اللقاء ليست معروفة.

وأوضح دي مايو، سابقًا، أن بلاده لم تناقش حتى الآن أثناء اتصالاتها مع الشركاء الأوروبيين مسألة انسحاب دبلوماسييها من أوكرانيا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول البعثة الدبلوماسية الإيطالية في هذا البلد، كما تم بمساعدة مركز الأزمات إنشاء قاعدة خاصة لتسجيل الإيطاليين المتواجدين حاليًا في أوكرانيا.



وأوصت وزارة الخارجية الإيطالية في موقعها الرسمي بعدم السفر إلى أوكرانيا لأسباب وجيهة لا غير، وذلك بسبب الوضع الوبائي الصعب. وجاء في بيان صدر عن الوزارة في قسم "السفر الآمن" للموقع: "مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع على الحدود، ننصح جميع المواطنين بمتابعة التطورات. لا ينصح بأي رحلات إلى مناطق دونيتسك ولوغانسك، وكذلك إلى شبه جزيرة القرم.