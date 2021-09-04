ظلام دامس يداهم قرى "الحميد والبظاظة" ببلقرن بعد انقطاع الكهرباء

ساد ظلام دامس عموم قرى الحميد والبظاظة، شمال محافظة بلقرن، إثر انقطاع التيّار الكهربائي بعد مغرب اليوم.
ورصدت عدسة "سبق" شوارع المحافظة أثناء انقطاع الكهرباء.
ساد ظلام دامس عموم قرى الحميد والبظاظة، شمال محافظة بلقرن، إثر انقطاع التيّار الكهربائي بعد مغرب اليوم.
ورصدت عدسة "سبق" شوارع المحافظة أثناء انقطاع الكهرباء.
ساد ظلام دامس عموم قرى الحميد والبظاظة، شمال محافظة بلقرن، إثر انقطاع التيّار الكهربائي بعد مغرب اليوم.
ورصدت عدسة "سبق" شوارع المحافظة أثناء انقطاع الكهرباء.
ساد ظلام دامس عموم قرى الحميد والبظاظة، شمال محافظة بلقرن، إثر انقطاع التيّار الكهربائي بعد مغرب اليوم.
ورصدت عدسة "سبق" شوارع المحافظة أثناء انقطاع الكهرباء.