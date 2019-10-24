النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إحدى ثمار "الرؤية الطموحة".. السعودية الأولى في "إصلاح بيئة الأعمال" بين 190 دولة

التقدم عكس نجاح القيادة الرشيدة في دعم الإصلاح ونجاح الإصلاحات الاقتصادية

أسهمت البرامج الإصلاحية التي تنفذها المملكة وإطلاقها 300 مبادرة، في أن تكون رائدة الإصلاح في بيئة الأعمال، إذ حلت الأولى على 190 دولة حول العالم، ويعد ذلك التقدم إحدى ثمار رؤية السعودية 2030، ومؤشرًا يعكس نجاح القيادة الرشيدة في دعم الإصلاح، حيث أسهم في نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتحسن البيئة الاستثمارية.

ووفقًا لموقع البنك الدولي فإن تقرير ممارسة الأعمال الذي أسس في العام 2002، يقيس أداء 190 دولة، وذلك من خلال 10 مؤشرات، وهو منشور رئيس صادر عن مجموعة البنك الدولي، يمثل الطبعة السابعة عشرة في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها، ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عددًا من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادًا.

ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التي تؤثر على 12 مجالاً من مجالات حياة الأعمال التجارية عشرة من تلك المجالات، بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، مشمولة في نتيجة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والترتيب الساري منها، أيضًا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مجالان الأنظمة المتعلقة بتوظيف العمال والتعاقد مع الحكومة، ولكنها غير مدرجة في ترتيب ذلك العام.

ونفذت المملكة إصلاحات غير مسبوقة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها في مقدمة الدول، إذ تم تسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري وأتمتها، كما تم تخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء وأتمتتها من خلال منصة بلدي، إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، من خلال تقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية إلى 24 ساعة، والسماح أيضًا بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء، إضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية "فسح".

وفيما يتعلق بإنفاذ العقود في القضايا التجارية، قامت المملكة بتطبيق عددٍ من الإجراءات التي أسهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود، وذلك من خلال السماح برفع الدعاوى، والقيد، والإحالة، والتبليغ، والأحكام إلكترونيًا، وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى ثلاث مرات كحد أقصى.

البنك الدولي المملكة العربية السعودية الرؤية السعودية 2030 رؤية 2030 رؤية المملكة 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إحدى ثمار "الرؤية الطموحة".. السعودية الأولى في "إصلاح بيئة الأعمال" بين 190 دولة
سبق

أسهمت البرامج الإصلاحية التي تنفذها المملكة وإطلاقها 300 مبادرة، في أن تكون رائدة الإصلاح في بيئة الأعمال، إذ حلت الأولى على 190 دولة حول العالم، ويعد ذلك التقدم إحدى ثمار رؤية السعودية 2030، ومؤشرًا يعكس نجاح القيادة الرشيدة في دعم الإصلاح، حيث أسهم في نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتحسن البيئة الاستثمارية.

ووفقًا لموقع البنك الدولي فإن تقرير ممارسة الأعمال الذي أسس في العام 2002، يقيس أداء 190 دولة، وذلك من خلال 10 مؤشرات، وهو منشور رئيس صادر عن مجموعة البنك الدولي، يمثل الطبعة السابعة عشرة في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها، ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عددًا من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادًا.

ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التي تؤثر على 12 مجالاً من مجالات حياة الأعمال التجارية عشرة من تلك المجالات، بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، مشمولة في نتيجة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والترتيب الساري منها، أيضًا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مجالان الأنظمة المتعلقة بتوظيف العمال والتعاقد مع الحكومة، ولكنها غير مدرجة في ترتيب ذلك العام.

ونفذت المملكة إصلاحات غير مسبوقة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها في مقدمة الدول، إذ تم تسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري وأتمتها، كما تم تخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء وأتمتتها من خلال منصة بلدي، إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، من خلال تقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية إلى 24 ساعة، والسماح أيضًا بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء، إضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية "فسح".

وفيما يتعلق بإنفاذ العقود في القضايا التجارية، قامت المملكة بتطبيق عددٍ من الإجراءات التي أسهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود، وذلك من خلال السماح برفع الدعاوى، والقيد، والإحالة، والتبليغ، والأحكام إلكترونيًا، وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى ثلاث مرات كحد أقصى.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
11:54 PM

إحدى ثمار "الرؤية الطموحة".. السعودية الأولى في "إصلاح بيئة الأعمال" بين 190 دولة

التقدم عكس نجاح القيادة الرشيدة في دعم الإصلاح ونجاح الإصلاحات الاقتصادية

A A A
بدر الجبل - الرياض
0
613

أسهمت البرامج الإصلاحية التي تنفذها المملكة وإطلاقها 300 مبادرة، في أن تكون رائدة الإصلاح في بيئة الأعمال، إذ حلت الأولى على 190 دولة حول العالم، ويعد ذلك التقدم إحدى ثمار رؤية السعودية 2030، ومؤشرًا يعكس نجاح القيادة الرشيدة في دعم الإصلاح، حيث أسهم في نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتحسن البيئة الاستثمارية.

ووفقًا لموقع البنك الدولي فإن تقرير ممارسة الأعمال الذي أسس في العام 2002، يقيس أداء 190 دولة، وذلك من خلال 10 مؤشرات، وهو منشور رئيس صادر عن مجموعة البنك الدولي، يمثل الطبعة السابعة عشرة في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها، ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عددًا من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادًا.

ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التي تؤثر على 12 مجالاً من مجالات حياة الأعمال التجارية عشرة من تلك المجالات، بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، مشمولة في نتيجة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والترتيب الساري منها، أيضًا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مجالان الأنظمة المتعلقة بتوظيف العمال والتعاقد مع الحكومة، ولكنها غير مدرجة في ترتيب ذلك العام.

ونفذت المملكة إصلاحات غير مسبوقة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها في مقدمة الدول، إذ تم تسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري وأتمتها، كما تم تخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء وأتمتتها من خلال منصة بلدي، إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، من خلال تقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية إلى 24 ساعة، والسماح أيضًا بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء، إضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية "فسح".

وفيما يتعلق بإنفاذ العقود في القضايا التجارية، قامت المملكة بتطبيق عددٍ من الإجراءات التي أسهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود، وذلك من خلال السماح برفع الدعاوى، والقيد، والإحالة، والتبليغ، والأحكام إلكترونيًا، وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى ثلاث مرات كحد أقصى.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,576
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,055
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,180
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,996

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة