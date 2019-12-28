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"هولندا" تُسقط اسمها مع أول يناير 2020.. تعرَّف على لقبها الجديد

تتأهب هولندا لإسقاط اسمها الذي لطالما عُرفت به في العالم بدءًا من بداية شهر يناير 2020.

ورغم أن كثيرين يعرفون الدولة الأوروبية الواقعة شمال غربي القارة العجوز بـ"هولندا"، فإن الاسم الرسمي لها هو "الأراضي المنخفضة" أو "Netherlands"، وهو الاسم الذي يفضله الهولنديون.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن الدولة الأوروبية ستُسقط الاسم "هولندا" رسميًّا بدءًا من شهر يناير من جميع المنشورات والمواد التسويقية، وداخل المؤسسات الحكومية والجامعات والسفارات، وغيرها من أوراق رسمية، على أن يُشار إلى البلاد باسمها الرسمي فقط، وهو "Netherlands" .

وخصصت الدولة مبلغ 320 ألف دولار لحملة تحديث صورة البلد على المستوى العالمي. وتشمل الحملة استهداف السياح الذين يزورون البلد كل عام؛ إذ سيتم الكشف عن شعار لزهرة زنبق "توليب" برتقالية، وهي الزهرة الوطنية لهولندا، مع الحرفَيْن الأولَيْن من المقطعَيْن اللذين يتكون منهما اسم الدولة الرسمي "إن إل" NL أي: الأراضي المنخفضة.

هولندا

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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"هولندا" تُسقط اسمها مع أول يناير 2020.. تعرَّف على لقبها الجديد
سبق

تتأهب هولندا لإسقاط اسمها الذي لطالما عُرفت به في العالم بدءًا من بداية شهر يناير 2020.

ورغم أن كثيرين يعرفون الدولة الأوروبية الواقعة شمال غربي القارة العجوز بـ"هولندا"، فإن الاسم الرسمي لها هو "الأراضي المنخفضة" أو "Netherlands"، وهو الاسم الذي يفضله الهولنديون.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن الدولة الأوروبية ستُسقط الاسم "هولندا" رسميًّا بدءًا من شهر يناير من جميع المنشورات والمواد التسويقية، وداخل المؤسسات الحكومية والجامعات والسفارات، وغيرها من أوراق رسمية، على أن يُشار إلى البلاد باسمها الرسمي فقط، وهو "Netherlands" .

وخصصت الدولة مبلغ 320 ألف دولار لحملة تحديث صورة البلد على المستوى العالمي. وتشمل الحملة استهداف السياح الذين يزورون البلد كل عام؛ إذ سيتم الكشف عن شعار لزهرة زنبق "توليب" برتقالية، وهي الزهرة الوطنية لهولندا، مع الحرفَيْن الأولَيْن من المقطعَيْن اللذين يتكون منهما اسم الدولة الرسمي "إن إل" NL أي: الأراضي المنخفضة.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
11:53 PM

"هولندا" تُسقط اسمها مع أول يناير 2020.. تعرَّف على لقبها الجديد

A A A
خالد خليل - الرياض
4
10,579

تتأهب هولندا لإسقاط اسمها الذي لطالما عُرفت به في العالم بدءًا من بداية شهر يناير 2020.

ورغم أن كثيرين يعرفون الدولة الأوروبية الواقعة شمال غربي القارة العجوز بـ"هولندا"، فإن الاسم الرسمي لها هو "الأراضي المنخفضة" أو "Netherlands"، وهو الاسم الذي يفضله الهولنديون.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن الدولة الأوروبية ستُسقط الاسم "هولندا" رسميًّا بدءًا من شهر يناير من جميع المنشورات والمواد التسويقية، وداخل المؤسسات الحكومية والجامعات والسفارات، وغيرها من أوراق رسمية، على أن يُشار إلى البلاد باسمها الرسمي فقط، وهو "Netherlands" .

وخصصت الدولة مبلغ 320 ألف دولار لحملة تحديث صورة البلد على المستوى العالمي. وتشمل الحملة استهداف السياح الذين يزورون البلد كل عام؛ إذ سيتم الكشف عن شعار لزهرة زنبق "توليب" برتقالية، وهي الزهرة الوطنية لهولندا، مع الحرفَيْن الأولَيْن من المقطعَيْن اللذين يتكون منهما اسم الدولة الرسمي "إن إل" NL أي: الأراضي المنخفضة.

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