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خلال أسبوعين.. "البيئة" تحذّر من أسراب من الجراد الصحراوي في مناطق عدة بفعل الرياح

تكوين مجموعات وأسراب صغيرة بالمنطقة الشمالية

حذّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من حدوث تشكّل متوقع من أسراب الجراد الصحراوي نتيجة تكوين مجموعات وأسراب صغيرة من الجراد الصحراوي بالمنطقة الشمالية نتيجة الانسلاخات للحوريات في الأماكن النائية والمفتوحة خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضحت الوزارة أن الظروف الراهنة بالمناطق الشمالية تعطي الفرصة لتحرك مجموعات الجراد الصحراوي خلال في الفترة الحالية حتى 3 مايو 2021، بين المناطق، ويكون ذلك بين سكاكا وحائل وبريدة، متوقعة وصول تلك المجموعات إلى المدينة المنوّرة في تاريخ 3 مايو المقبل.

وعزت الوزارة تلك الفرصة بسبب الضغط الجوي المرتفع الذي يسيطر على المنطقتَين الشمالية والشرقية من المملكة التي يوجد بهما تكاثر الجراد في الوقت الحالي، مبينة أن حالة الرياح فيهما متوسطة السرعة، وتراوح بين (6 و15 كلم/الساعة)، فتهب في اتجاهات مختلفة خلال تلك الفترة حتى التاريخ المحدد أعلاه، حيث تكون شمالية وشمالية شرقية وشمالية غربية.

وتوقعت تجول مجموعات أو أسراب صغيرة متحركة خلال الفترة من تاريخ 4 حتى 7 مايو من المحافظات الشمالية إلى أن تصل منطقة حائل، ومن ثم تتحرك في اتجاه حفر الباطن والمنطقة الشرقية خلال يوم الجمعة الموافق 7 مايو المقبل.

وأكّدت الوزارة أن الرياح تساعد على تحريك مجموعات الجراد الموجودة بين المناطق في كل من: (حائل - القصيم - المنطقة الشرقية - الرياض)، وسط توقعات بأن تصل تلك المجموعات إلى دولة الكويت الشقيقة في 7 مايو؛ وذلك في حال وجدت مجموعات أو أسراب جراد متحرّكة داخل المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال أسبوعين.. "البيئة" تحذّر من أسراب من الجراد الصحراوي في مناطق عدة بفعل الرياح
سبق

حذّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من حدوث تشكّل متوقع من أسراب الجراد الصحراوي نتيجة تكوين مجموعات وأسراب صغيرة من الجراد الصحراوي بالمنطقة الشمالية نتيجة الانسلاخات للحوريات في الأماكن النائية والمفتوحة خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضحت الوزارة أن الظروف الراهنة بالمناطق الشمالية تعطي الفرصة لتحرك مجموعات الجراد الصحراوي خلال في الفترة الحالية حتى 3 مايو 2021، بين المناطق، ويكون ذلك بين سكاكا وحائل وبريدة، متوقعة وصول تلك المجموعات إلى المدينة المنوّرة في تاريخ 3 مايو المقبل.

وعزت الوزارة تلك الفرصة بسبب الضغط الجوي المرتفع الذي يسيطر على المنطقتَين الشمالية والشرقية من المملكة التي يوجد بهما تكاثر الجراد في الوقت الحالي، مبينة أن حالة الرياح فيهما متوسطة السرعة، وتراوح بين (6 و15 كلم/الساعة)، فتهب في اتجاهات مختلفة خلال تلك الفترة حتى التاريخ المحدد أعلاه، حيث تكون شمالية وشمالية شرقية وشمالية غربية.

وتوقعت تجول مجموعات أو أسراب صغيرة متحركة خلال الفترة من تاريخ 4 حتى 7 مايو من المحافظات الشمالية إلى أن تصل منطقة حائل، ومن ثم تتحرك في اتجاه حفر الباطن والمنطقة الشرقية خلال يوم الجمعة الموافق 7 مايو المقبل.

وأكّدت الوزارة أن الرياح تساعد على تحريك مجموعات الجراد الموجودة بين المناطق في كل من: (حائل - القصيم - المنطقة الشرقية - الرياض)، وسط توقعات بأن تصل تلك المجموعات إلى دولة الكويت الشقيقة في 7 مايو؛ وذلك في حال وجدت مجموعات أو أسراب جراد متحرّكة داخل المملكة.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
02:17 PM

خلال أسبوعين.. "البيئة" تحذّر من أسراب من الجراد الصحراوي في مناطق عدة بفعل الرياح

تكوين مجموعات وأسراب صغيرة بالمنطقة الشمالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من حدوث تشكّل متوقع من أسراب الجراد الصحراوي نتيجة تكوين مجموعات وأسراب صغيرة من الجراد الصحراوي بالمنطقة الشمالية نتيجة الانسلاخات للحوريات في الأماكن النائية والمفتوحة خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضحت الوزارة أن الظروف الراهنة بالمناطق الشمالية تعطي الفرصة لتحرك مجموعات الجراد الصحراوي خلال في الفترة الحالية حتى 3 مايو 2021، بين المناطق، ويكون ذلك بين سكاكا وحائل وبريدة، متوقعة وصول تلك المجموعات إلى المدينة المنوّرة في تاريخ 3 مايو المقبل.

وعزت الوزارة تلك الفرصة بسبب الضغط الجوي المرتفع الذي يسيطر على المنطقتَين الشمالية والشرقية من المملكة التي يوجد بهما تكاثر الجراد في الوقت الحالي، مبينة أن حالة الرياح فيهما متوسطة السرعة، وتراوح بين (6 و15 كلم/الساعة)، فتهب في اتجاهات مختلفة خلال تلك الفترة حتى التاريخ المحدد أعلاه، حيث تكون شمالية وشمالية شرقية وشمالية غربية.

وتوقعت تجول مجموعات أو أسراب صغيرة متحركة خلال الفترة من تاريخ 4 حتى 7 مايو من المحافظات الشمالية إلى أن تصل منطقة حائل، ومن ثم تتحرك في اتجاه حفر الباطن والمنطقة الشرقية خلال يوم الجمعة الموافق 7 مايو المقبل.

وأكّدت الوزارة أن الرياح تساعد على تحريك مجموعات الجراد الموجودة بين المناطق في كل من: (حائل - القصيم - المنطقة الشرقية - الرياض)، وسط توقعات بأن تصل تلك المجموعات إلى دولة الكويت الشقيقة في 7 مايو؛ وذلك في حال وجدت مجموعات أو أسراب جراد متحرّكة داخل المملكة.

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