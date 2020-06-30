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السديس يوجّه بمضاعفة جهود تلطيف الأجواء في ساحات الحرمين

من خلال تكثيف عمل مراوح الرذاذ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمضاعفة جهود تلطيف الأجواء في ساحات الحرمين الشريفين من خلال تكثيف عمل مراوح الرذاذ.

وأضاف أنه نظر لارتفاع درجات الحرارة؛ فقد تَعَين مضاعفة الجهود وتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية بالمسجد الحرام لخدمة قاصديه، وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.

وفي الختام شدد على تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية؛ سعيًا لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي بيت الله الحرام.

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السديس يوجّه بمضاعفة جهود تلطيف الأجواء في ساحات الحرمين
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمضاعفة جهود تلطيف الأجواء في ساحات الحرمين الشريفين من خلال تكثيف عمل مراوح الرذاذ.

وأضاف أنه نظر لارتفاع درجات الحرارة؛ فقد تَعَين مضاعفة الجهود وتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية بالمسجد الحرام لخدمة قاصديه، وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.

وفي الختام شدد على تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية؛ سعيًا لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي بيت الله الحرام.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
08:38 AM

السديس يوجّه بمضاعفة جهود تلطيف الأجواء في ساحات الحرمين

من خلال تكثيف عمل مراوح الرذاذ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمضاعفة جهود تلطيف الأجواء في ساحات الحرمين الشريفين من خلال تكثيف عمل مراوح الرذاذ.

وأضاف أنه نظر لارتفاع درجات الحرارة؛ فقد تَعَين مضاعفة الجهود وتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية بالمسجد الحرام لخدمة قاصديه، وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.

وفي الختام شدد على تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية؛ سعيًا لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي بيت الله الحرام.

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