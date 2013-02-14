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إدارة التنسيق برئاسة الحرمين تُواصل إشرافها على الجهات التطوعية

لتوفير الأعداد المتاحة لمساندة الإدارات ومتابعة المتطوعين ميدانيًّا

تُواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في إدارة التنسيق والإشراف- مهامها وخدماتها لمتابعة المتطوعين والتقييم المستمر والتنسيق بين الإدارات لتغطية المواقع، بالتعاون مع الجهات التطوعية والجمعيات الخيرية والفِرَق التطوعية.

وقال مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود بن عطية الزهراني: الإدارة تشرف على الجهات التطوعية المشاركة بالمسجد الحرام، وتقوم بالإشراف على توزيع وجبات إفطار صائم، وتقديم الضيافة وتوزيع الهدايا لقاصدي المسجد الحرام، على مدار (24) ساعة، والتنسيق مع الإدارات بالمسجد الحرام، لتوفير الأعداد المتاحة لمساندة الإدارات وتقييم الفرصة ومتابعة المتطوعين ميدانيًّا والإشراف عليهم، وتفعيل المبادرات التطوعية.

من جانبه، أكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن هذه الجهود تأتي لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية 2024، وإشراك منسوبي ومنسوبات الرئاسة في العمل التطوعي بمهنية واحترافية واستقبال الجهات التطوعية، وتجويد منظومة الخدمات التطوعية من قِبَل فريق متطوعي ومتطوعات الرئاسة المؤهلين؛ للوصول إلى مليون متطوع من خلال إشراكهم في الأعمال المجتمعية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إدارة التنسيق برئاسة الحرمين تُواصل إشرافها على الجهات التطوعية
سبق

تُواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في إدارة التنسيق والإشراف- مهامها وخدماتها لمتابعة المتطوعين والتقييم المستمر والتنسيق بين الإدارات لتغطية المواقع، بالتعاون مع الجهات التطوعية والجمعيات الخيرية والفِرَق التطوعية.

وقال مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود بن عطية الزهراني: الإدارة تشرف على الجهات التطوعية المشاركة بالمسجد الحرام، وتقوم بالإشراف على توزيع وجبات إفطار صائم، وتقديم الضيافة وتوزيع الهدايا لقاصدي المسجد الحرام، على مدار (24) ساعة، والتنسيق مع الإدارات بالمسجد الحرام، لتوفير الأعداد المتاحة لمساندة الإدارات وتقييم الفرصة ومتابعة المتطوعين ميدانيًّا والإشراف عليهم، وتفعيل المبادرات التطوعية.

من جانبه، أكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن هذه الجهود تأتي لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية 2024، وإشراك منسوبي ومنسوبات الرئاسة في العمل التطوعي بمهنية واحترافية واستقبال الجهات التطوعية، وتجويد منظومة الخدمات التطوعية من قِبَل فريق متطوعي ومتطوعات الرئاسة المؤهلين؛ للوصول إلى مليون متطوع من خلال إشراكهم في الأعمال المجتمعية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
01:10 PM

إدارة التنسيق برئاسة الحرمين تُواصل إشرافها على الجهات التطوعية

لتوفير الأعداد المتاحة لمساندة الإدارات ومتابعة المتطوعين ميدانيًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تُواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في إدارة التنسيق والإشراف- مهامها وخدماتها لمتابعة المتطوعين والتقييم المستمر والتنسيق بين الإدارات لتغطية المواقع، بالتعاون مع الجهات التطوعية والجمعيات الخيرية والفِرَق التطوعية.

وقال مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود بن عطية الزهراني: الإدارة تشرف على الجهات التطوعية المشاركة بالمسجد الحرام، وتقوم بالإشراف على توزيع وجبات إفطار صائم، وتقديم الضيافة وتوزيع الهدايا لقاصدي المسجد الحرام، على مدار (24) ساعة، والتنسيق مع الإدارات بالمسجد الحرام، لتوفير الأعداد المتاحة لمساندة الإدارات وتقييم الفرصة ومتابعة المتطوعين ميدانيًّا والإشراف عليهم، وتفعيل المبادرات التطوعية.

من جانبه، أكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن هذه الجهود تأتي لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية 2024، وإشراك منسوبي ومنسوبات الرئاسة في العمل التطوعي بمهنية واحترافية واستقبال الجهات التطوعية، وتجويد منظومة الخدمات التطوعية من قِبَل فريق متطوعي ومتطوعات الرئاسة المؤهلين؛ للوصول إلى مليون متطوع من خلال إشراكهم في الأعمال المجتمعية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام.

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