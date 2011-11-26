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السودان يعلن الحداد 3 أيام على رحيل الصادق المهدي

تنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة وسفاراتها

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم (الخميس)، الحداد لمدة 3 أيام في البلاد على وفاة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في بيان نشر عبر حسابه في "تويتر"، أن مجلس الوزراء الانتقالي أعلن حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم.

ووجه "حمدوك" بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد، والسفارات السودانية في الخارج؛ حدادًا على وفاة الإمام الصادق المهدي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان يعلن الحداد 3 أيام على رحيل الصادق المهدي
سبق

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم (الخميس)، الحداد لمدة 3 أيام في البلاد على وفاة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في بيان نشر عبر حسابه في "تويتر"، أن مجلس الوزراء الانتقالي أعلن حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم.

ووجه "حمدوك" بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد، والسفارات السودانية في الخارج؛ حدادًا على وفاة الإمام الصادق المهدي.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
06:49 PM

السودان يعلن الحداد 3 أيام على رحيل الصادق المهدي

تنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة وسفاراتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة السودانية، اليوم (الخميس)، الحداد لمدة 3 أيام في البلاد على وفاة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في بيان نشر عبر حسابه في "تويتر"، أن مجلس الوزراء الانتقالي أعلن حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم.

ووجه "حمدوك" بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد، والسفارات السودانية في الخارج؛ حدادًا على وفاة الإمام الصادق المهدي.

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