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غرفة الرياض تطرح 1700 وظيفة شاغرة في "التموين"

تشمل "مدير مشتريات واختصاصي تسويق وسكرتيراً"

دعت غرفة الرياض، الشباب والشابات الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، التسجيل في ملتقى توطين قطاع أسواق التموين المركزية ومنافذ التموين بالتجزئة، الذي تنظّمه الغرفة، ممثلة بقطاع خدمة العملاء ولجنة الموارد البشرية وسوق العمل، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويوفر الملتقى 1.745 وظيفة شاغرة تحت مسميات "مدير مشتريات، اختصاصي تسويق، أمين صندوق، بائع مواد تموينية، سكرتير، محاسب زبائن، محاسب عام، مدير تسويق، مدير خدمات عملاء، مدير علاقات عامة، مدير في تجارة التجزئة، مدير مبيعات، مندوب مبيعات، مندوب مشتريات، موظف إداري".

جاءت هذه الخطوة في إطار جهود الغرقة لتوظيف السعوديين والسعوديات بالقطاع الخاص من خلال التعاون مع منشآت قطاع الأعمال بمنطقة الرياض.

وأهابت الغرفة بالراغبين في شغل هذه الوظائف تسجيل بياناتهم عبر الرابط https://bit.ly/3HODH9Y , وفي حال مطابقة المتقدم لشروط الوظائف المطروحة سيتم التواصل معه لتحديد وقت للمقابلة.

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غرفة الرياض تطرح 1700 وظيفة شاغرة في "التموين"
سبق

دعت غرفة الرياض، الشباب والشابات الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، التسجيل في ملتقى توطين قطاع أسواق التموين المركزية ومنافذ التموين بالتجزئة، الذي تنظّمه الغرفة، ممثلة بقطاع خدمة العملاء ولجنة الموارد البشرية وسوق العمل، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويوفر الملتقى 1.745 وظيفة شاغرة تحت مسميات "مدير مشتريات، اختصاصي تسويق، أمين صندوق، بائع مواد تموينية، سكرتير، محاسب زبائن، محاسب عام، مدير تسويق، مدير خدمات عملاء، مدير علاقات عامة، مدير في تجارة التجزئة، مدير مبيعات، مندوب مبيعات، مندوب مشتريات، موظف إداري".

جاءت هذه الخطوة في إطار جهود الغرقة لتوظيف السعوديين والسعوديات بالقطاع الخاص من خلال التعاون مع منشآت قطاع الأعمال بمنطقة الرياض.

وأهابت الغرفة بالراغبين في شغل هذه الوظائف تسجيل بياناتهم عبر الرابط https://bit.ly/3HODH9Y , وفي حال مطابقة المتقدم لشروط الوظائف المطروحة سيتم التواصل معه لتحديد وقت للمقابلة.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
12:35 PM

غرفة الرياض تطرح 1700 وظيفة شاغرة في "التموين"

تشمل "مدير مشتريات واختصاصي تسويق وسكرتيراً"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,521

دعت غرفة الرياض، الشباب والشابات الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، التسجيل في ملتقى توطين قطاع أسواق التموين المركزية ومنافذ التموين بالتجزئة، الذي تنظّمه الغرفة، ممثلة بقطاع خدمة العملاء ولجنة الموارد البشرية وسوق العمل، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويوفر الملتقى 1.745 وظيفة شاغرة تحت مسميات "مدير مشتريات، اختصاصي تسويق، أمين صندوق، بائع مواد تموينية، سكرتير، محاسب زبائن، محاسب عام، مدير تسويق، مدير خدمات عملاء، مدير علاقات عامة، مدير في تجارة التجزئة، مدير مبيعات، مندوب مبيعات، مندوب مشتريات، موظف إداري".

جاءت هذه الخطوة في إطار جهود الغرقة لتوظيف السعوديين والسعوديات بالقطاع الخاص من خلال التعاون مع منشآت قطاع الأعمال بمنطقة الرياض.

وأهابت الغرفة بالراغبين في شغل هذه الوظائف تسجيل بياناتهم عبر الرابط https://bit.ly/3HODH9Y , وفي حال مطابقة المتقدم لشروط الوظائف المطروحة سيتم التواصل معه لتحديد وقت للمقابلة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,546
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,460
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,788
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,682

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