غرفة الرياض تطرح 1700 وظيفة شاغرة في "التموين"

تشمل "مدير مشتريات واختصاصي تسويق وسكرتيراً"

دعت غرفة الرياض، الشباب والشابات الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، التسجيل في ملتقى توطين قطاع أسواق التموين المركزية ومنافذ التموين بالتجزئة، الذي تنظّمه الغرفة، ممثلة بقطاع خدمة العملاء ولجنة الموارد البشرية وسوق العمل، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويوفر الملتقى 1.745 وظيفة شاغرة تحت مسميات "مدير مشتريات، اختصاصي تسويق، أمين صندوق، بائع مواد تموينية، سكرتير، محاسب زبائن، محاسب عام، مدير تسويق، مدير خدمات عملاء، مدير علاقات عامة، مدير في تجارة التجزئة، مدير مبيعات، مندوب مبيعات، مندوب مشتريات، موظف إداري".

جاءت هذه الخطوة في إطار جهود الغرقة لتوظيف السعوديين والسعوديات بالقطاع الخاص من خلال التعاون مع منشآت قطاع الأعمال بمنطقة الرياض.

وأهابت الغرفة بالراغبين في شغل هذه الوظائف تسجيل بياناتهم عبر الرابط https://bit.ly/3HODH9Y , وفي حال مطابقة المتقدم لشروط الوظائف المطروحة سيتم التواصل معه لتحديد وقت للمقابلة.