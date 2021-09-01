النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الشؤون الإسلامية المالديفي: المملكة رسّخت قيم الوسطية والاعتدال

أعرب عن تقديره لدورها في العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما

أشاد وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر علي، بجهود المملكة في خدمة الإسلام ونشر علومه، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيرًا إلى التعاون بين المملكة والمالديف في مختلف المجالات، ولاسيما ما يتّصل بخدمة العمل الإسلامي بمجالاته كافة.

وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتَي الشؤون الإسلامية في البلدين تمثّل نقلة نوعية في تاريخ العمل الإسلامي بالمالديف، وستسهم في نشر الوسطية والاعتدال والاستفادة من تجربة المملكة للتصدّي للتطرف.

وأشار وزير الشؤون الإسلامية المالديفي إلى أن المملكة لها مكانة خاصة لدى الشعب المالديفي لما تحمله من عمق استراتيجي لكل المسلمين بالعالم ومواقف مشهودة مع المالديف.

وثمّن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، عنايتهما بالشعب المالديفي، سائلًا الله أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الشؤون الإسلامية المالديفي: المملكة رسّخت قيم الوسطية والاعتدال
سبق

أشاد وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر علي، بجهود المملكة في خدمة الإسلام ونشر علومه، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيرًا إلى التعاون بين المملكة والمالديف في مختلف المجالات، ولاسيما ما يتّصل بخدمة العمل الإسلامي بمجالاته كافة.

وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتَي الشؤون الإسلامية في البلدين تمثّل نقلة نوعية في تاريخ العمل الإسلامي بالمالديف، وستسهم في نشر الوسطية والاعتدال والاستفادة من تجربة المملكة للتصدّي للتطرف.

وأشار وزير الشؤون الإسلامية المالديفي إلى أن المملكة لها مكانة خاصة لدى الشعب المالديفي لما تحمله من عمق استراتيجي لكل المسلمين بالعالم ومواقف مشهودة مع المالديف.

وثمّن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، عنايتهما بالشعب المالديفي، سائلًا الله أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
06:09 PM

وزير الشؤون الإسلامية المالديفي: المملكة رسّخت قيم الوسطية والاعتدال

أعرب عن تقديره لدورها في العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
122

أشاد وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر علي، بجهود المملكة في خدمة الإسلام ونشر علومه، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيرًا إلى التعاون بين المملكة والمالديف في مختلف المجالات، ولاسيما ما يتّصل بخدمة العمل الإسلامي بمجالاته كافة.

وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتَي الشؤون الإسلامية في البلدين تمثّل نقلة نوعية في تاريخ العمل الإسلامي بالمالديف، وستسهم في نشر الوسطية والاعتدال والاستفادة من تجربة المملكة للتصدّي للتطرف.

وأشار وزير الشؤون الإسلامية المالديفي إلى أن المملكة لها مكانة خاصة لدى الشعب المالديفي لما تحمله من عمق استراتيجي لكل المسلمين بالعالم ومواقف مشهودة مع المالديف.

وثمّن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، عنايتهما بالشعب المالديفي، سائلًا الله أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,249
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,505
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,755
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة