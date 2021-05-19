جامعة شقراء تُقيم حفل معايدة افتراضياً بمناسبة عيد الفطر

أقيم برعاية رئيس الجامعة.. وبمشاركة الوكلاء والمنسوبين

أقامت جامعة شقراء حفل المعايدة السنوي "عن بُعْد" بمناسبة عيد الفطر المبارك، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، وبمشاركة وكلاء الجامعة وعدد من المنسوبين عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث تبادل الحضور التهنئة بهذه المناسبة.

وخلال كلمته أثناء الحفل، رفع رئيس الجامعة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة، معبرًا عن شكره للقيادة الرشيدة ولوزارة التعليم على الدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لكافة جوانب العملية التعليمية والبحثية في الجامعات السعودية.

وهنأ "السيف" طلبة الجامعة ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بعيد الفطر المبارك، وشكرهم على جهودهم خلال العام الدراسي الفائت والتي ساهمت في نجاح العملية التعليمية عن بعد في ظل الإجراءات الاحترازية التي رافقت جائحة كورونا.

وأكد أهمية مواصلة الجهود من الجميع للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعة لوضعها في مصاف الجامعات المتقدمة على المستويين المحلي والدولي، خلال الفترة المقبلة.

وتحدث عدد من وكلاء الجامعة، من بينهم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن محمد الشهراني، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية المكلف الدكتور عبدالعزيز بن سليمان السياري، والدكتور ماجد بن فضي العنزي المشرف على وكالة الجامعة، وكذلك وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة شريفة بنت عوض الكسر، حيث قدموا عبارات التهنئة بهذه المناسبة، سائلين الله تعإلى أن يرفع هذا الوباء وأن يحفظ المملكة العربية السعودية من كل مكروه وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد.

واختتم اللقاء بفتح المجال لأعضاء هيئة التدريس لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، حيث هنأ عدد من عمداء الكليات رئيس ووكلاء الجامعة نيابةً عن زملائهم الموظفين والموظفات بمختلف كليات الجامعة في كل المحافظات.