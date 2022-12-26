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جماهير "الهلال" ترددها في المدرج: "جارديم" أوت!

هاجمت جماهير نادي الهلال التي حضرت مباراة فريقها أمام الفتح المدرب البرتغالي جارديم بسبب الهزيمة التي تلقاها الفريق.

وكان الهلال قد تعرض للهزيمة الثانية اليوم في الدوري أمام الفتح عقب هزيمته السابقة أمام النصر؛ ليبتعد الفريق عن منافسيه على القمة.

وهتفت جماهير الهلال الحاضرة قائلة: "جارديم أوت" في إشارة لرغبتها في رحيل المدرب بسبب تردي نتائج الفريق.

ويملك الهلال حتى الآن 21 نقطة. علمًا بأن له مباراة مؤجلة.

الهلال الفتح الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جماهير "الهلال" ترددها في المدرج: "جارديم" أوت!
سبق

هاجمت جماهير نادي الهلال التي حضرت مباراة فريقها أمام الفتح المدرب البرتغالي جارديم بسبب الهزيمة التي تلقاها الفريق.

وكان الهلال قد تعرض للهزيمة الثانية اليوم في الدوري أمام الفتح عقب هزيمته السابقة أمام النصر؛ ليبتعد الفريق عن منافسيه على القمة.

وهتفت جماهير الهلال الحاضرة قائلة: "جارديم أوت" في إشارة لرغبتها في رحيل المدرب بسبب تردي نتائج الفريق.

ويملك الهلال حتى الآن 21 نقطة. علمًا بأن له مباراة مؤجلة.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
09:53 PM

جماهير "الهلال" ترددها في المدرج: "جارديم" أوت!

A A A
محمد السيّد - الرياض
5
3,331

هاجمت جماهير نادي الهلال التي حضرت مباراة فريقها أمام الفتح المدرب البرتغالي جارديم بسبب الهزيمة التي تلقاها الفريق.

وكان الهلال قد تعرض للهزيمة الثانية اليوم في الدوري أمام الفتح عقب هزيمته السابقة أمام النصر؛ ليبتعد الفريق عن منافسيه على القمة.

وهتفت جماهير الهلال الحاضرة قائلة: "جارديم أوت" في إشارة لرغبتها في رحيل المدرب بسبب تردي نتائج الفريق.

ويملك الهلال حتى الآن 21 نقطة. علمًا بأن له مباراة مؤجلة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,974
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,580
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2.5 مليار ..

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