جماهير "الهلال" ترددها في المدرج: "جارديم" أوت!

هاجمت جماهير نادي الهلال التي حضرت مباراة فريقها أمام الفتح المدرب البرتغالي جارديم بسبب الهزيمة التي تلقاها الفريق.



وكان الهلال قد تعرض للهزيمة الثانية اليوم في الدوري أمام الفتح عقب هزيمته السابقة أمام النصر؛ ليبتعد الفريق عن منافسيه على القمة.



وهتفت جماهير الهلال الحاضرة قائلة: "جارديم أوت" في إشارة لرغبتها في رحيل المدرب بسبب تردي نتائج الفريق.



ويملك الهلال حتى الآن 21 نقطة. علمًا بأن له مباراة مؤجلة.