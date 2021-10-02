اتحاد الطائرة يكرِّم أبطال الداخلية والصحة في افتتاحية الدوري

دشَّن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة اليوم السبت انطلاقة الدوري السعودي للكرة الطائرة على صالة وزارة الرياضة بالرياض.



وشمل الحفل ممرًّا شرفيًّا لأبطال الداخلية وأبطال الصحة تقديرًا للجهود الكبيرة التي أثمرت التصدي لجائحة كورونا، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي وأعضاء مجلس الإدارة.



وشهد حفل الافتتاح توقيع ثلاث شراكات استراتيجية مع جمعية فال للبهاق، ومجمع آفاق البلسم الطبي، ومؤسسة فهد محمد القاسم للتطوير العقاري لرعاية مسابقات اتحاد اللعبة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الاتحاد لتطوير مسابقاته بمختلف فئاتها ودرجاتها.



وأُقيمت المباراة الافتتاحية للدوري بين فريقَي الهلال والخويلدية، وانتهت بفوز الهلال بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء. وجاءت الأشواط بنتيجة (25-19، 25-21 و25-21). وحقق الأهلي فوزًا على الهداية بثلاثة أشواط مقابل واحد بنتيجة (25-22، 24-26، 25-19 و25-22).



كما نجح الفيصلي في كسب ضيفه نادي ضمك 3-0، وتمكن الترجي من الفوز على نادي الابتسام 3-0، فيما تجاوز نادي النصر نادي الخليج 3-1.



وأخيرًا تغلب الاتحاد على الوحدة 3/ 2 بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى خمسة أشواط، واستطاع الاتحاد حسم الشوط الخامس 15/ 12.