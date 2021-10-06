أمير تبوك يواسي أسرة الأديب "عبدالله بن إدريس"

واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أسرة الدريس، في وفاة فقيدهم الأديب عبد الله بن إدريس رحمه الله.

وأعرب أمير تبوك، عن خالص تعازيه ومواساته، سائلا الله -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب إدريس الدريس، نجل الفقيد، باسمه ونيابة عن كل أسرة الدريس، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة غير المستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلا الله -عز وجل- أن يجعلها في ميزان حسناته.