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"وجبة دجاج" بمكة بدأت بطلب وانتهت بشكوى.. والسبب "شعرة"

أمانة العاصمة المقدسة تفاعلت مع بلاغ مواطن ضد أحد المطاعم الشهيرة

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع بلاغ عبر "تويتر"، تقدَّم به مواطن ضد أحد المطاعم الشهيرة بمكة المكرمة؛ لوجود "شعرة" داخل وجبة دجاج، كان قد طلبها لعائلته.

وطالبت الأمانة المواطن برقم تواصل حتى تتمكن من خدمته، وتصعيد البلاغ ضد المطعم.

وكانت الشكوى التي تقدم بها المواطن قد تضمنت وجود "شعرة" داخل قطعة الدجاج ضمن وجبة طلبها لعائلته من المطعم الشهير؛ وهو ما دعاه إلى بث تغريدة عبر حسابه في تويتر، انتهت بتفاعل الأمانة معه.

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"وجبة دجاج" بمكة بدأت بطلب وانتهت بشكوى.. والسبب "شعرة"
سبق

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع بلاغ عبر "تويتر"، تقدَّم به مواطن ضد أحد المطاعم الشهيرة بمكة المكرمة؛ لوجود "شعرة" داخل وجبة دجاج، كان قد طلبها لعائلته.

وطالبت الأمانة المواطن برقم تواصل حتى تتمكن من خدمته، وتصعيد البلاغ ضد المطعم.

وكانت الشكوى التي تقدم بها المواطن قد تضمنت وجود "شعرة" داخل قطعة الدجاج ضمن وجبة طلبها لعائلته من المطعم الشهير؛ وهو ما دعاه إلى بث تغريدة عبر حسابه في تويتر، انتهت بتفاعل الأمانة معه.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
01:27 AM

"وجبة دجاج" بمكة بدأت بطلب وانتهت بشكوى.. والسبب "شعرة"

أمانة العاصمة المقدسة تفاعلت مع بلاغ مواطن ضد أحد المطاعم الشهيرة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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463

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع بلاغ عبر "تويتر"، تقدَّم به مواطن ضد أحد المطاعم الشهيرة بمكة المكرمة؛ لوجود "شعرة" داخل وجبة دجاج، كان قد طلبها لعائلته.

وطالبت الأمانة المواطن برقم تواصل حتى تتمكن من خدمته، وتصعيد البلاغ ضد المطعم.

وكانت الشكوى التي تقدم بها المواطن قد تضمنت وجود "شعرة" داخل قطعة الدجاج ضمن وجبة طلبها لعائلته من المطعم الشهير؛ وهو ما دعاه إلى بث تغريدة عبر حسابه في تويتر، انتهت بتفاعل الأمانة معه.

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