النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

على نفقتها.. طبيبة سعودية تؤمِّن عيادة متنقلة لعلاج أسنان الأطفال مجانًا "فيديو"

تجوب الشوارع والأماكن العامة مع فريق طبي لإبعاد رهبة المراكز الصحية عنهم

بادرت طبيبة أسنان سعودية، بإطلاق مبادرة عيادة أسنان متنقلة تقدم خدمتها بالمجان، وتستهدف الأطفال لمن هم دون سن 12 سنة؛ لحماية أسنانهم من التسوس، وتعمل تطوعيًّا لثلاثة أيام في الأسبوع خلال الفترة المسائية.

وفي التفاصيل، بادرت مدير مركز الأسنان التخصصي بمحافظة طريف الدكتورة منى الرويلي، على نفقتها الخاصة، بتأمين عربة محمولة جُهّزت كعيادة أسنان متنقلة للأطفال تجوب الشوارع والأماكن العامة؛ وذلك مع فريق طبي من مركز الأسنان التخصصي، في محافظة طريف أقصى شمال السعودية.

وقالت "الرويلي" لقناة "العربية": "راودتني فكرة استخدام العربة كعيادة أسنان متنقلة، فأعدت ترتيبها من جديد بما يناسب السياسات العامة، وقدمتها كمبادرة للزملاء في الشؤون الصحية ورحّبوا بالفكرة ودعموها بكل التجهيزات الطبية".

وأضافت: "تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية التي من شأنها تعزيز صحة الفم والأسنان كتطبيق مادة الفلورايد على أسنان الأطفال لحمايتها من التسوس وبطريقة مريحة تُبعد عنهم رهبة الحضور إلى المراكز الصحية".

طبيبة أسنان سعودية مبادرة عيادة أسنان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
على نفقتها.. طبيبة سعودية تؤمِّن عيادة متنقلة لعلاج أسنان الأطفال مجانًا "فيديو"
سبق

بادرت طبيبة أسنان سعودية، بإطلاق مبادرة عيادة أسنان متنقلة تقدم خدمتها بالمجان، وتستهدف الأطفال لمن هم دون سن 12 سنة؛ لحماية أسنانهم من التسوس، وتعمل تطوعيًّا لثلاثة أيام في الأسبوع خلال الفترة المسائية.

وفي التفاصيل، بادرت مدير مركز الأسنان التخصصي بمحافظة طريف الدكتورة منى الرويلي، على نفقتها الخاصة، بتأمين عربة محمولة جُهّزت كعيادة أسنان متنقلة للأطفال تجوب الشوارع والأماكن العامة؛ وذلك مع فريق طبي من مركز الأسنان التخصصي، في محافظة طريف أقصى شمال السعودية.

وقالت "الرويلي" لقناة "العربية": "راودتني فكرة استخدام العربة كعيادة أسنان متنقلة، فأعدت ترتيبها من جديد بما يناسب السياسات العامة، وقدمتها كمبادرة للزملاء في الشؤون الصحية ورحّبوا بالفكرة ودعموها بكل التجهيزات الطبية".

وأضافت: "تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية التي من شأنها تعزيز صحة الفم والأسنان كتطبيق مادة الفلورايد على أسنان الأطفال لحمايتها من التسوس وبطريقة مريحة تُبعد عنهم رهبة الحضور إلى المراكز الصحية".

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
10:23 AM

على نفقتها.. طبيبة سعودية تؤمِّن عيادة متنقلة لعلاج أسنان الأطفال مجانًا "فيديو"

تجوب الشوارع والأماكن العامة مع فريق طبي لإبعاد رهبة المراكز الصحية عنهم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
5,628

بادرت طبيبة أسنان سعودية، بإطلاق مبادرة عيادة أسنان متنقلة تقدم خدمتها بالمجان، وتستهدف الأطفال لمن هم دون سن 12 سنة؛ لحماية أسنانهم من التسوس، وتعمل تطوعيًّا لثلاثة أيام في الأسبوع خلال الفترة المسائية.

وفي التفاصيل، بادرت مدير مركز الأسنان التخصصي بمحافظة طريف الدكتورة منى الرويلي، على نفقتها الخاصة، بتأمين عربة محمولة جُهّزت كعيادة أسنان متنقلة للأطفال تجوب الشوارع والأماكن العامة؛ وذلك مع فريق طبي من مركز الأسنان التخصصي، في محافظة طريف أقصى شمال السعودية.

وقالت "الرويلي" لقناة "العربية": "راودتني فكرة استخدام العربة كعيادة أسنان متنقلة، فأعدت ترتيبها من جديد بما يناسب السياسات العامة، وقدمتها كمبادرة للزملاء في الشؤون الصحية ورحّبوا بالفكرة ودعموها بكل التجهيزات الطبية".

وأضافت: "تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية التي من شأنها تعزيز صحة الفم والأسنان كتطبيق مادة الفلورايد على أسنان الأطفال لحمايتها من التسوس وبطريقة مريحة تُبعد عنهم رهبة الحضور إلى المراكز الصحية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,068
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,204
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,746
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,512

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة