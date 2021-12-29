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عشوائية خطوط الكهرباء تشوه المظهر العام بـ"سبت الجارة"

تعتلي المنازل والمدارس ومطالبات بتصحيح وضعها

تسببت خطوط ضغط الكهرباء العالي والمتوسطة وخطوط التوزيع التي تم وضعها بشكل عشوائي في تشويه المظهر العام بمركز سبت الجارة، بالإضافة إلى اعتلائها لعدد من المنازل والمنشآت الحيوية والمحلات التجارية كمدرسة البنات وجزء كبير من سوق بني عيسى الشعبي بسبت الجارة، رغم أن تلك المباني والمنازل تم إنشاؤها قبل وجود خطوط الكهرباء؛ ما جعل أهالي المنطقة يستغربون وضع وتمديد الكهرباء بهذه العشوائية التي تسببت في التشوه البصري الذي لا يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كما أنها تهدد حياة المواطنين، خصوصًا في المواقع التي يكثر بها تجمعهم كمدرسة البنات والسوق الشعبي الذي تعتليه خطوط الكهرباء بارتفاع منخفض؛ ما يجعلها قريبة من شاحنات الأعلاف التي سبق وأن ارتطمت إحداها بتلك الخطوط.

وطالب المواطنون الجهات المعنية وهيئة تنظيم الكهرباء بالتدخل لإنهاء خطورة تلك الخطوط الكهربائية وتحويلها إلى تمديدات أرضية، أو نقلها إلى خارج المناطق السكنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عشوائية خطوط الكهرباء تشوه المظهر العام بـ"سبت الجارة"
سبق

تسببت خطوط ضغط الكهرباء العالي والمتوسطة وخطوط التوزيع التي تم وضعها بشكل عشوائي في تشويه المظهر العام بمركز سبت الجارة، بالإضافة إلى اعتلائها لعدد من المنازل والمنشآت الحيوية والمحلات التجارية كمدرسة البنات وجزء كبير من سوق بني عيسى الشعبي بسبت الجارة، رغم أن تلك المباني والمنازل تم إنشاؤها قبل وجود خطوط الكهرباء؛ ما جعل أهالي المنطقة يستغربون وضع وتمديد الكهرباء بهذه العشوائية التي تسببت في التشوه البصري الذي لا يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كما أنها تهدد حياة المواطنين، خصوصًا في المواقع التي يكثر بها تجمعهم كمدرسة البنات والسوق الشعبي الذي تعتليه خطوط الكهرباء بارتفاع منخفض؛ ما يجعلها قريبة من شاحنات الأعلاف التي سبق وأن ارتطمت إحداها بتلك الخطوط.

وطالب المواطنون الجهات المعنية وهيئة تنظيم الكهرباء بالتدخل لإنهاء خطورة تلك الخطوط الكهربائية وتحويلها إلى تمديدات أرضية، أو نقلها إلى خارج المناطق السكنية.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
07:09 PM

عشوائية خطوط الكهرباء تشوه المظهر العام بـ"سبت الجارة"

تعتلي المنازل والمدارس ومطالبات بتصحيح وضعها

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حسن العيسي - القنفذة
3
2,907

تسببت خطوط ضغط الكهرباء العالي والمتوسطة وخطوط التوزيع التي تم وضعها بشكل عشوائي في تشويه المظهر العام بمركز سبت الجارة، بالإضافة إلى اعتلائها لعدد من المنازل والمنشآت الحيوية والمحلات التجارية كمدرسة البنات وجزء كبير من سوق بني عيسى الشعبي بسبت الجارة، رغم أن تلك المباني والمنازل تم إنشاؤها قبل وجود خطوط الكهرباء؛ ما جعل أهالي المنطقة يستغربون وضع وتمديد الكهرباء بهذه العشوائية التي تسببت في التشوه البصري الذي لا يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كما أنها تهدد حياة المواطنين، خصوصًا في المواقع التي يكثر بها تجمعهم كمدرسة البنات والسوق الشعبي الذي تعتليه خطوط الكهرباء بارتفاع منخفض؛ ما يجعلها قريبة من شاحنات الأعلاف التي سبق وأن ارتطمت إحداها بتلك الخطوط.

وطالب المواطنون الجهات المعنية وهيئة تنظيم الكهرباء بالتدخل لإنهاء خطورة تلك الخطوط الكهربائية وتحويلها إلى تمديدات أرضية، أو نقلها إلى خارج المناطق السكنية.

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