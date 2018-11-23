نيابة عن "الفيصل" .. "ابن جلوي" يفتتح مهرجان "متحدون من خلال الرياضة"

نيابة عن وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ افتتح نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد المهرجان الدولي الافتراضي (متحدون من خلال الرياضي العالمي للشباب 2021) الذي تستضيفه المملكة حتى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري وذلك في حي طريف بمدينة الرياض بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل،

ونائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، ورئيس متحدون من خلال الرياضة ستيفان فوكس ومشاركة أكثر من 100 منظمة عالمية.



وقال النائب في كلمته التي ألقاها عن الفيصل: "أنتهز هذه الفرصة نيابة عن سمو الرئيس، بتقديم الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -أيده الله-، على ما يقدمانه من دعم لا محدود نتج عنه هذه الاستضافات القيّمة التي وضعت المملكة في قلب الحراك العالمي".



ونقل "ابن جلوي" تمنيات الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لجميع المشاركين بالاستمتاع بفعاليّات المهرجان المتنوعة، والتي عمل على إعدادها -حسب تعبيره- فريق سعودي مميز يُفتخر به، ويراهن عليه ليكون جزءًا من منظومة فريق سيشرف على استضافة العديد من الأحداث القارية والمقبلة، خصوصًا بعد إعلان احتضان مدينة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية 2025 يوم أمس، مرورًا باستضافة دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023.



واختتم النائب كلمته بقوله: "هي لحظات للفخر، الاعتزاز، الاحتفال، بوطن يضع الرياضة ضمن أولوياته، ويضعكم أنتم في قلب حراك جديد؛ يهدف إلى الوصول بالمملكة ورياضتها للمكانة التي تستحقها".



وشهد حفل افتتاح المهرجان العديد من الفقرات، بدءًا بالسلام الملكي السعودي وفيديو مرئي لمدة ساعة يحتوي على معلومات عن المهرجان ومقاطع مرئية لمشاركات الأطفال من حول العالم، ثم تكريم الشركاء والمشاركين، والعرضة السعودية، وحفل العشاء.

ويشتمل الحدث الذي تقيمه اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية والأولمبياد الخاص على عدة رياضات في أنشطة "الماكس فيت، الأيرون فيت، المواهب، تحدي اللياقة البدنية الموحد للأولمبياد الخاص، وتحدي IPC الشامل"، من خلال طرق تنظيمية تُسهم في توضيح قدراتهم عبر هذا الملتقى الافتراضي الكبير، إضافة إلى التعليم الذي يعد عنصرًا أساسيًا في المهرجان، مع تقديم ورش العمل والمؤتمرات والجلسات التفاعلية الحية التي تتناول موضوعات رياضية وعالمية.