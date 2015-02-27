النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

مقيم سوداني في مقطع فيديو: تطبيق الإجراءات الاحترازية دليل وعي المجتمع السعودي

قدم الشكر للقيادة.. وأكد أن المصلين الأكثر وعيًا

أشاد مقيم من الجنسية السودانية يدعى محمد مصطفى، بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فيما اتخذتها من الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، لسلامة مرتادي بيوت الله، مشيرًا إلى أن التزام المصلين بهذه الإجراءات الصادرة من الجهات المعنية يجسد نجاح الحملات التوعوية والإرشاية التي نظمت لحماية مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو وثقته "سبق" من أحد مساجد مدينة الرياض، قال فيه محمد مصطفى إن "أغلب مرتادي مساجد مدينة الرياض ملتزمون بالإجراءات الصادرة من الجهات المعنية بالسعودية من لبس الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي هذا دليل على وعي المواطنين والمقيمين، مما ساعده في تقليل الإصابات في المملكة مقارنة بالدول الأخرى".

وأضاف: "تطبيق الإجراءات الاحترازية أصبحت ثقافة لدى المجتمع السعودي، والذين بوعيهم والتزامهم وطاعتهم لولاة الأمر ساهمت في تقليل الإصابات بفضل الله تعالى، وما قدمته السعودية مفخرة لكل من يعيش على هذه الأرض المباركة".

وعن إغلاق وزارة الشؤون الإسلامية عدداً من المساجد بسبب كورونا قال: "فهو يعد أمرًا دينيًا ويعتبر العدد قليلًا جداً فهذا دليل على الوعي والتزام المصلين، ولا شك أن المصلين هم الأكثر وعياً لتوقي فيروس كورونا".

ونوه برسائل وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الإعلام التوعوية والإرشادية لتثقيف المجتمع بأهمية الالتزام بهذه القرارات، من خلال بثها العديد من الرسائل التوعوية والتصاميم الإرشادية مما ساهمت بشكل كبير في إيصال رسالة الصحة لعموم المجتمع.

وأردف: أن "المملكة العربية السعودية بلد جامع يعيش على ثراها ملايين المقيمين من جنسيات متعددة يتحدثون لغات مختلفة، فوزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الصحة ساهمتا بشكل كبير في إيصال الرسائل التوعوية لهذه الفئة بلغاتهم، فهي جهود تذكر فتشكر".

واختتم تصريحه بشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ووزارة الصحة على جهودهما في الحفاظ على صحة المواطن والمقيمين.

وسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على عنايتهما وجهودهما للحفاظ على أمن البلد وصحة الإنسان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مقيم سوداني في مقطع فيديو: تطبيق الإجراءات الاحترازية دليل وعي المجتمع السعودي
سبق

أشاد مقيم من الجنسية السودانية يدعى محمد مصطفى، بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فيما اتخذتها من الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، لسلامة مرتادي بيوت الله، مشيرًا إلى أن التزام المصلين بهذه الإجراءات الصادرة من الجهات المعنية يجسد نجاح الحملات التوعوية والإرشاية التي نظمت لحماية مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو وثقته "سبق" من أحد مساجد مدينة الرياض، قال فيه محمد مصطفى إن "أغلب مرتادي مساجد مدينة الرياض ملتزمون بالإجراءات الصادرة من الجهات المعنية بالسعودية من لبس الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي هذا دليل على وعي المواطنين والمقيمين، مما ساعده في تقليل الإصابات في المملكة مقارنة بالدول الأخرى".

وأضاف: "تطبيق الإجراءات الاحترازية أصبحت ثقافة لدى المجتمع السعودي، والذين بوعيهم والتزامهم وطاعتهم لولاة الأمر ساهمت في تقليل الإصابات بفضل الله تعالى، وما قدمته السعودية مفخرة لكل من يعيش على هذه الأرض المباركة".

وعن إغلاق وزارة الشؤون الإسلامية عدداً من المساجد بسبب كورونا قال: "فهو يعد أمرًا دينيًا ويعتبر العدد قليلًا جداً فهذا دليل على الوعي والتزام المصلين، ولا شك أن المصلين هم الأكثر وعياً لتوقي فيروس كورونا".

ونوه برسائل وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الإعلام التوعوية والإرشادية لتثقيف المجتمع بأهمية الالتزام بهذه القرارات، من خلال بثها العديد من الرسائل التوعوية والتصاميم الإرشادية مما ساهمت بشكل كبير في إيصال رسالة الصحة لعموم المجتمع.

وأردف: أن "المملكة العربية السعودية بلد جامع يعيش على ثراها ملايين المقيمين من جنسيات متعددة يتحدثون لغات مختلفة، فوزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الصحة ساهمتا بشكل كبير في إيصال الرسائل التوعوية لهذه الفئة بلغاتهم، فهي جهود تذكر فتشكر".

واختتم تصريحه بشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ووزارة الصحة على جهودهما في الحفاظ على صحة المواطن والمقيمين.

وسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على عنايتهما وجهودهما للحفاظ على أمن البلد وصحة الإنسان.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
06:41 PM

مقيم سوداني في مقطع فيديو: تطبيق الإجراءات الاحترازية دليل وعي المجتمع السعودي

قدم الشكر للقيادة.. وأكد أن المصلين الأكثر وعيًا

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
283

أشاد مقيم من الجنسية السودانية يدعى محمد مصطفى، بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فيما اتخذتها من الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، لسلامة مرتادي بيوت الله، مشيرًا إلى أن التزام المصلين بهذه الإجراءات الصادرة من الجهات المعنية يجسد نجاح الحملات التوعوية والإرشاية التي نظمت لحماية مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو وثقته "سبق" من أحد مساجد مدينة الرياض، قال فيه محمد مصطفى إن "أغلب مرتادي مساجد مدينة الرياض ملتزمون بالإجراءات الصادرة من الجهات المعنية بالسعودية من لبس الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي هذا دليل على وعي المواطنين والمقيمين، مما ساعده في تقليل الإصابات في المملكة مقارنة بالدول الأخرى".

وأضاف: "تطبيق الإجراءات الاحترازية أصبحت ثقافة لدى المجتمع السعودي، والذين بوعيهم والتزامهم وطاعتهم لولاة الأمر ساهمت في تقليل الإصابات بفضل الله تعالى، وما قدمته السعودية مفخرة لكل من يعيش على هذه الأرض المباركة".

وعن إغلاق وزارة الشؤون الإسلامية عدداً من المساجد بسبب كورونا قال: "فهو يعد أمرًا دينيًا ويعتبر العدد قليلًا جداً فهذا دليل على الوعي والتزام المصلين، ولا شك أن المصلين هم الأكثر وعياً لتوقي فيروس كورونا".

ونوه برسائل وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الإعلام التوعوية والإرشادية لتثقيف المجتمع بأهمية الالتزام بهذه القرارات، من خلال بثها العديد من الرسائل التوعوية والتصاميم الإرشادية مما ساهمت بشكل كبير في إيصال رسالة الصحة لعموم المجتمع.

وأردف: أن "المملكة العربية السعودية بلد جامع يعيش على ثراها ملايين المقيمين من جنسيات متعددة يتحدثون لغات مختلفة، فوزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الصحة ساهمتا بشكل كبير في إيصال الرسائل التوعوية لهذه الفئة بلغاتهم، فهي جهود تذكر فتشكر".

واختتم تصريحه بشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ووزارة الصحة على جهودهما في الحفاظ على صحة المواطن والمقيمين.

وسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على عنايتهما وجهودهما للحفاظ على أمن البلد وصحة الإنسان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,497
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,795
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,308
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,853

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة