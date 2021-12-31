النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مآثر الأب حاضرة في معرضه.. شاهد "فينا خير" تُكرّم "عبدالعزيز بن طلال"

زيارة من أعضاء المبادرة برئاسة أمينها ترصد تاريخًا حافلًا لقامة فكرية وطنية

في بادرة ومسؤولية مجتمعية، قام أعضاء مبادرة "فينا خير" برئاسة الأمين العام للمبادرة عبيد البرغش، بزيارة لمعرض الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود "طلال تاريخ تقرأه الأجيال" والذي يُقام خلال هذه الفترة بالتزامن مع ذكرى وفاته -رحمه الله-.

وقد ضمت الزيارة عددًا من أعضاء المبادرة وهم: عبدالله الغانم وعبدالإله الشهراني والإعلامية هيفاء الهلالي والدكتورة نجلاء الثنيان ومحمد بن عبيد البرغش والإعلامي عبدالله العيسى.

وتجول أعضاء المبادرة في أركان وجنبات المعرض والذي احتوى تاريخاً حافلاً وعظيماً لشخصية فكرية ووطنية وتاريخية وثقافية؛ حيث استمع أعضاء المبادرة لشرح عن محتويات أركان المعرض والذي حَفِل بصور ووثائق تاريخية ومواد مرئية تضمنت أقوال الأمير الراحل ومراحل طفولته وشبابه ورحلته طوال حياته والتي مر بها بمراحل متعددة حفلت بالتأثير والنجاح.

وفي نهاية الجولة، شاهد أعضاء المبادرة فيلمًا مرئياً عن حياة الأمير طلال بن عبدالعزيز -رحمة الله-.

بعد ذلك، استقبل الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أعضاء مبادرة "فينا خير"؛ حيث رحب الأمير بأعضاء المبادرة، مشيداً بما تقوم فيه مبادرة "فينا خير" من مسؤولية مجتمعية تجاه الأنشطة الوطنية والخيرية والإنسانية والثقافية.

وتسلم الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة تكريماً من مبادرة "فينا خير"؛ حيث قام بتسليم الدرع الأمين العام للمبادرة عبيد البرغش الذي أبدى سعادته بذلك، منوهاً بجهود الأمير في جميع المناشط الخيرية والإنسانية والفكرية والثقافية.

كما تم تكريم إدارة معرض "طلال تاريخ تقرأه الأجيال" بدرع تذكاري نظير الجهود المبذولة بالمعرض، وتكريم عبدالرحمن الشراري، منسق زيارة معرض الأمير طلال بن عبدالعزيز لمبادرة "فينا خير".

وفي نهاية اللقاء، قام أعضاء المبادرة بالجلوس مع الأمير وتبادل معهم ما يتعلق بالمعرض وعن شخصية والده الأمير طلال بن عبدالعزيز، وقام الجميع بأخذ صورة تذكارية مع الأمير بهذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مآثر الأب حاضرة في معرضه.. شاهد "فينا خير" تُكرّم "عبدالعزيز بن طلال"
سبق

في بادرة ومسؤولية مجتمعية، قام أعضاء مبادرة "فينا خير" برئاسة الأمين العام للمبادرة عبيد البرغش، بزيارة لمعرض الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود "طلال تاريخ تقرأه الأجيال" والذي يُقام خلال هذه الفترة بالتزامن مع ذكرى وفاته -رحمه الله-.

وقد ضمت الزيارة عددًا من أعضاء المبادرة وهم: عبدالله الغانم وعبدالإله الشهراني والإعلامية هيفاء الهلالي والدكتورة نجلاء الثنيان ومحمد بن عبيد البرغش والإعلامي عبدالله العيسى.

وتجول أعضاء المبادرة في أركان وجنبات المعرض والذي احتوى تاريخاً حافلاً وعظيماً لشخصية فكرية ووطنية وتاريخية وثقافية؛ حيث استمع أعضاء المبادرة لشرح عن محتويات أركان المعرض والذي حَفِل بصور ووثائق تاريخية ومواد مرئية تضمنت أقوال الأمير الراحل ومراحل طفولته وشبابه ورحلته طوال حياته والتي مر بها بمراحل متعددة حفلت بالتأثير والنجاح.

وفي نهاية الجولة، شاهد أعضاء المبادرة فيلمًا مرئياً عن حياة الأمير طلال بن عبدالعزيز -رحمة الله-.

بعد ذلك، استقبل الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أعضاء مبادرة "فينا خير"؛ حيث رحب الأمير بأعضاء المبادرة، مشيداً بما تقوم فيه مبادرة "فينا خير" من مسؤولية مجتمعية تجاه الأنشطة الوطنية والخيرية والإنسانية والثقافية.

وتسلم الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة تكريماً من مبادرة "فينا خير"؛ حيث قام بتسليم الدرع الأمين العام للمبادرة عبيد البرغش الذي أبدى سعادته بذلك، منوهاً بجهود الأمير في جميع المناشط الخيرية والإنسانية والفكرية والثقافية.

كما تم تكريم إدارة معرض "طلال تاريخ تقرأه الأجيال" بدرع تذكاري نظير الجهود المبذولة بالمعرض، وتكريم عبدالرحمن الشراري، منسق زيارة معرض الأمير طلال بن عبدالعزيز لمبادرة "فينا خير".

وفي نهاية اللقاء، قام أعضاء المبادرة بالجلوس مع الأمير وتبادل معهم ما يتعلق بالمعرض وعن شخصية والده الأمير طلال بن عبدالعزيز، وقام الجميع بأخذ صورة تذكارية مع الأمير بهذه المناسبة.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
05:13 PM

مآثر الأب حاضرة في معرضه.. شاهد "فينا خير" تُكرّم "عبدالعزيز بن طلال"

زيارة من أعضاء المبادرة برئاسة أمينها ترصد تاريخًا حافلًا لقامة فكرية وطنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,317

في بادرة ومسؤولية مجتمعية، قام أعضاء مبادرة "فينا خير" برئاسة الأمين العام للمبادرة عبيد البرغش، بزيارة لمعرض الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود "طلال تاريخ تقرأه الأجيال" والذي يُقام خلال هذه الفترة بالتزامن مع ذكرى وفاته -رحمه الله-.

وقد ضمت الزيارة عددًا من أعضاء المبادرة وهم: عبدالله الغانم وعبدالإله الشهراني والإعلامية هيفاء الهلالي والدكتورة نجلاء الثنيان ومحمد بن عبيد البرغش والإعلامي عبدالله العيسى.

وتجول أعضاء المبادرة في أركان وجنبات المعرض والذي احتوى تاريخاً حافلاً وعظيماً لشخصية فكرية ووطنية وتاريخية وثقافية؛ حيث استمع أعضاء المبادرة لشرح عن محتويات أركان المعرض والذي حَفِل بصور ووثائق تاريخية ومواد مرئية تضمنت أقوال الأمير الراحل ومراحل طفولته وشبابه ورحلته طوال حياته والتي مر بها بمراحل متعددة حفلت بالتأثير والنجاح.

وفي نهاية الجولة، شاهد أعضاء المبادرة فيلمًا مرئياً عن حياة الأمير طلال بن عبدالعزيز -رحمة الله-.

بعد ذلك، استقبل الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أعضاء مبادرة "فينا خير"؛ حيث رحب الأمير بأعضاء المبادرة، مشيداً بما تقوم فيه مبادرة "فينا خير" من مسؤولية مجتمعية تجاه الأنشطة الوطنية والخيرية والإنسانية والثقافية.

وتسلم الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة تكريماً من مبادرة "فينا خير"؛ حيث قام بتسليم الدرع الأمين العام للمبادرة عبيد البرغش الذي أبدى سعادته بذلك، منوهاً بجهود الأمير في جميع المناشط الخيرية والإنسانية والفكرية والثقافية.

كما تم تكريم إدارة معرض "طلال تاريخ تقرأه الأجيال" بدرع تذكاري نظير الجهود المبذولة بالمعرض، وتكريم عبدالرحمن الشراري، منسق زيارة معرض الأمير طلال بن عبدالعزيز لمبادرة "فينا خير".

وفي نهاية اللقاء، قام أعضاء المبادرة بالجلوس مع الأمير وتبادل معهم ما يتعلق بالمعرض وعن شخصية والده الأمير طلال بن عبدالعزيز، وقام الجميع بأخذ صورة تذكارية مع الأمير بهذه المناسبة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة