شاهد .. اندلاع حريق في"فيفاء".. و"المدني" يباشر الحادث

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة فيفاء بلاغًا عن وقوع حريق بجبل الثويعي غرب محافظة فيفاء.
وأعلن الدفاع المدني عبر حسابه في "تويتر" سيطرته على الحريق المندلع في حشائش وأشجار جبل الثويعي بفيفاء دون تسجيل أية إصابات.
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة فيفاء بلاغًا عن وقوع حريق بجبل الثويعي غرب محافظة فيفاء.
وأعلن الدفاع المدني عبر حسابه في "تويتر" سيطرته على الحريق المندلع في حشائش وأشجار جبل الثويعي بفيفاء دون تسجيل أية إصابات.حريق الدفاع المدني فيفاء
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة فيفاء بلاغًا عن وقوع حريق بجبل الثويعي غرب محافظة فيفاء.
وأعلن الدفاع المدني عبر حسابه في "تويتر" سيطرته على الحريق المندلع في حشائش وأشجار جبل الثويعي بفيفاء دون تسجيل أية إصابات.
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة فيفاء بلاغًا عن وقوع حريق بجبل الثويعي غرب محافظة فيفاء.
وأعلن الدفاع المدني عبر حسابه في "تويتر" سيطرته على الحريق المندلع في حشائش وأشجار جبل الثويعي بفيفاء دون تسجيل أية إصابات.