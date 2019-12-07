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إدارة سجن بريدة تنظم حملة توعوية صحية لنزلائها

شملت فحص السكري والضغط والعيون

نظمت إدارة سجن بريدة، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالقصيم، حملة توعوية صحية، تستهدف توعية وتثقيف نزلائها تجاه الأمراض، والإجابة على تساؤلاتهم.

كما جرى فحص النزلاء وقياس نسبة السكري وضغط الدم والعيون والجلدية والقلب، تحت إشراف كوادر طبية متخصصة.

وشملت الفحوص الطبية، منسوبي إدارة السجن من ضباط وأفراد وعمّال الصيانة والنظافة؛ حرصاً على توسيع دائرة الاستفادة الطبية للجميع.

يُذكر أن المديرية العامة للسجون، دأبت على تقديم أفضل الخدمات الصحية، من خلال العيادات الطبية المتوفرة في مختلف سجون مناطق المملكة، بالإضافة إلى بناء علاقات إيجابية مع المستشفيات المتخصصة، للمساهمة في تطوير الرعاية الصحية للنزلاء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إدارة سجن بريدة تنظم حملة توعوية صحية لنزلائها
سبق

نظمت إدارة سجن بريدة، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالقصيم، حملة توعوية صحية، تستهدف توعية وتثقيف نزلائها تجاه الأمراض، والإجابة على تساؤلاتهم.

كما جرى فحص النزلاء وقياس نسبة السكري وضغط الدم والعيون والجلدية والقلب، تحت إشراف كوادر طبية متخصصة.

وشملت الفحوص الطبية، منسوبي إدارة السجن من ضباط وأفراد وعمّال الصيانة والنظافة؛ حرصاً على توسيع دائرة الاستفادة الطبية للجميع.

يُذكر أن المديرية العامة للسجون، دأبت على تقديم أفضل الخدمات الصحية، من خلال العيادات الطبية المتوفرة في مختلف سجون مناطق المملكة، بالإضافة إلى بناء علاقات إيجابية مع المستشفيات المتخصصة، للمساهمة في تطوير الرعاية الصحية للنزلاء.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
06:15 PM

إدارة سجن بريدة تنظم حملة توعوية صحية لنزلائها

شملت فحص السكري والضغط والعيون

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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نظمت إدارة سجن بريدة، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالقصيم، حملة توعوية صحية، تستهدف توعية وتثقيف نزلائها تجاه الأمراض، والإجابة على تساؤلاتهم.

كما جرى فحص النزلاء وقياس نسبة السكري وضغط الدم والعيون والجلدية والقلب، تحت إشراف كوادر طبية متخصصة.

وشملت الفحوص الطبية، منسوبي إدارة السجن من ضباط وأفراد وعمّال الصيانة والنظافة؛ حرصاً على توسيع دائرة الاستفادة الطبية للجميع.

يُذكر أن المديرية العامة للسجون، دأبت على تقديم أفضل الخدمات الصحية، من خلال العيادات الطبية المتوفرة في مختلف سجون مناطق المملكة، بالإضافة إلى بناء علاقات إيجابية مع المستشفيات المتخصصة، للمساهمة في تطوير الرعاية الصحية للنزلاء.

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