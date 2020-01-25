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تضحية نالت الإعجاب.. مواطن يُنهي معاناة فتاة من قريباته مُهْدِيًا لها كليته

مرض بدأ معها قبل ١٠ أشهر وأجبرها على عمليات الغسيل بمستشفى رفحاء

أنهى مواطن من سكان محافظة رفحاء، أول أمس الخميس، معاناة فتاة من أقاربه مع الغسيل الكلوي؛ حيث تبرع لها بكليته بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالحرس الوطني في مدينة الرياض.

وتفصيلًا: تبرع المواطن عبدالكريم مطر اللاحقي الشمري، لقريبته مرام سعد اللاحقي الشمري، بكليته لينهي بذلك معاناتها مع مرض الفشل الكلوي الذي بدأ معها قبل ١٠ أشهر وأجبرها على عمليات الغسيل في مستشفى رفحاء المركزي.

وكان المتبرع قد خضع للفحوصات اللازمة وبعد تطابق الأنسجة، وأجرى عملية التبرع بكليته لصالح المريضة في المستشفى، مبينًا أنها تكللت بالنجاح ولله الحمد دون حدوث أي مضاعفات.

ولقيت مبادرة "الشمري" صدًى إيجابيًّا وترحيبًا واسعًا في الكثير من الصفحات والمواقع والأجهزة الذكية، ودعا روادها ومستخدميها إلى الاقتداء بمبادرة المتبرع الإنسانية والسير على نهجه ابتغاءً للأجر والمثوبة، كما اعتبروها تجسيدًا لمعنى التضحية والإيثار والتآخي بين أفراد المجتمع.

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تضحية نالت الإعجاب.. مواطن يُنهي معاناة فتاة من قريباته مُهْدِيًا لها كليته
سبق

أنهى مواطن من سكان محافظة رفحاء، أول أمس الخميس، معاناة فتاة من أقاربه مع الغسيل الكلوي؛ حيث تبرع لها بكليته بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالحرس الوطني في مدينة الرياض.

وتفصيلًا: تبرع المواطن عبدالكريم مطر اللاحقي الشمري، لقريبته مرام سعد اللاحقي الشمري، بكليته لينهي بذلك معاناتها مع مرض الفشل الكلوي الذي بدأ معها قبل ١٠ أشهر وأجبرها على عمليات الغسيل في مستشفى رفحاء المركزي.

وكان المتبرع قد خضع للفحوصات اللازمة وبعد تطابق الأنسجة، وأجرى عملية التبرع بكليته لصالح المريضة في المستشفى، مبينًا أنها تكللت بالنجاح ولله الحمد دون حدوث أي مضاعفات.

ولقيت مبادرة "الشمري" صدًى إيجابيًّا وترحيبًا واسعًا في الكثير من الصفحات والمواقع والأجهزة الذكية، ودعا روادها ومستخدميها إلى الاقتداء بمبادرة المتبرع الإنسانية والسير على نهجه ابتغاءً للأجر والمثوبة، كما اعتبروها تجسيدًا لمعنى التضحية والإيثار والتآخي بين أفراد المجتمع.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
01:23 PM

تضحية نالت الإعجاب.. مواطن يُنهي معاناة فتاة من قريباته مُهْدِيًا لها كليته

مرض بدأ معها قبل ١٠ أشهر وأجبرها على عمليات الغسيل بمستشفى رفحاء

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عويد التومي - رفحاء
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8,806

أنهى مواطن من سكان محافظة رفحاء، أول أمس الخميس، معاناة فتاة من أقاربه مع الغسيل الكلوي؛ حيث تبرع لها بكليته بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالحرس الوطني في مدينة الرياض.

وتفصيلًا: تبرع المواطن عبدالكريم مطر اللاحقي الشمري، لقريبته مرام سعد اللاحقي الشمري، بكليته لينهي بذلك معاناتها مع مرض الفشل الكلوي الذي بدأ معها قبل ١٠ أشهر وأجبرها على عمليات الغسيل في مستشفى رفحاء المركزي.

وكان المتبرع قد خضع للفحوصات اللازمة وبعد تطابق الأنسجة، وأجرى عملية التبرع بكليته لصالح المريضة في المستشفى، مبينًا أنها تكللت بالنجاح ولله الحمد دون حدوث أي مضاعفات.

ولقيت مبادرة "الشمري" صدًى إيجابيًّا وترحيبًا واسعًا في الكثير من الصفحات والمواقع والأجهزة الذكية، ودعا روادها ومستخدميها إلى الاقتداء بمبادرة المتبرع الإنسانية والسير على نهجه ابتغاءً للأجر والمثوبة، كما اعتبروها تجسيدًا لمعنى التضحية والإيثار والتآخي بين أفراد المجتمع.

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