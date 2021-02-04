أسواق العثيم تحصد جائزة التميز في الحوكمة لأفضل الشركات بسوق المال

أطلقته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جامعة الفيصل

حصلت شركة أسواق عبدالله العثيم على جائزة التميز في حوكمة الشركات، خلال فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للحوكمة، الذي عقد في مركز حوكمة الشركات، في جامعة الفيصل بالرياض، حيث صنف المركز شركة أسواق عبدالله العثيم ضمن الشركات العشر الأوائل في المملكة في مؤشر حوكمة الشركات غير المالية المتداولة في السوق السعودية، وذلك ضمن مؤشر حوكمة الشركات الذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جامعة الفيصل، لتعزيز اقتصاد المملكة وتحفيز الاستثمار.



من جانبه أكد الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم حرص الشركة على تأسيس نظام حوكمة فاعل وفق أفضل المعايير القياسية المبنية من الممارسات الرائدة في هذا المجال، إيماناً منها بأهمية حوكمة الشركات وأنها الأداة المهمة لتنمية أعمال الشركة واستثماراتها على المدى الطويل، وأن هذا التصنيف يؤكد فاعلية استراتيجية أسواق عبدالله العثيم في وضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة بما يكفل حماية حقوق مساهمي الشركة، والتزامها بمبادئ ومتطلبات الحوكمة الهادفة لرفع مستوى شمولية التنظيمات وقواعد العمل المتعلقة بالشفافية، والمسؤولية والعدالة والاستقلال في الأعمال بما يعزز الاستدامة في أدائها وبما يعظم قيمة حقوق المساهمين بارتفاع القيمة السوقية للشركة، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة بالمشاركة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، عملاً برؤية المملكة 2020 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.