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"الكهرباء": حريق في محطة رابغ نتيجة تسرب محدود بأحد خزانات الوقود.. وجارٍ إخماده

أكدت أن الخدمة لم تتأثر

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن حريقًا عرضيًا اندلع بمحطة توليد رابغ التابعة للسعودية للكهرباء؛ نتيجة تسرب محدود في أحد خزانات الوقود دون أن تتأثر الخدمة.

وأفادت الشركة بأن العمل جارٍ على إخماد الحريق بأسرع وقت ممكن.

الشركة السعودية للكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الكهرباء": حريق في محطة رابغ نتيجة تسرب محدود بأحد خزانات الوقود.. وجارٍ إخماده
سبق

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن حريقًا عرضيًا اندلع بمحطة توليد رابغ التابعة للسعودية للكهرباء؛ نتيجة تسرب محدود في أحد خزانات الوقود دون أن تتأثر الخدمة.

وأفادت الشركة بأن العمل جارٍ على إخماد الحريق بأسرع وقت ممكن.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
10:08 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
10:18 PM

"الكهرباء": حريق في محطة رابغ نتيجة تسرب محدود بأحد خزانات الوقود.. وجارٍ إخماده

أكدت أن الخدمة لم تتأثر

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
642

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن حريقًا عرضيًا اندلع بمحطة توليد رابغ التابعة للسعودية للكهرباء؛ نتيجة تسرب محدود في أحد خزانات الوقود دون أن تتأثر الخدمة.

وأفادت الشركة بأن العمل جارٍ على إخماد الحريق بأسرع وقت ممكن.

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