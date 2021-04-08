أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن حريقًا عرضيًا اندلع بمحطة توليد رابغ التابعة للسعودية للكهرباء؛ نتيجة تسرب محدود في أحد خزانات الوقود دون أن تتأثر الخدمة. وأفادت الشركة بأن العمل جارٍ على إخماد الحريق بأسرع وقت ممكن.

"الكهرباء": حريق في محطة رابغ نتيجة تسرب محدود بأحد خزانات الوقود.. وجارٍ إخماده عبدالله الراجحي سبق 2021-04-08 أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن حريقًا عرضيًا اندلع بمحطة توليد رابغ التابعة للسعودية للكهرباء؛ نتيجة تسرب محدود في أحد خزانات الوقود دون أن تتأثر الخدمة.



وأفادت الشركة بأن العمل جارٍ على إخماد الحريق بأسرع وقت ممكن.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442 10:08 PM

اخر تعديل 08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442 10:18 PM

"الكهرباء": حريق في محطة رابغ نتيجة تسرب محدود بأحد خزانات الوقود.. وجارٍ إخماده أكدت أن الخدمة لم تتأثر





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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن حريقًا عرضيًا اندلع بمحطة توليد رابغ التابعة للسعودية للكهرباء؛ نتيجة تسرب محدود في أحد خزانات الوقود دون أن تتأثر الخدمة.



وأفادت الشركة بأن العمل جارٍ على إخماد الحريق بأسرع وقت ممكن.