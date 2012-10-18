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بعد إصابته بكورونا.. وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول

توفي يوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن بأول، بعد إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 84 عاما.
وأعلنت عائلة "بأول" وفاته في بيان رسمي، مؤكدة أنها جاءت بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا المستجد.
و"باول" هو أول وزير خارجية أمريكي أسود البشرة، ولعب دورا بارزا مع العديد من الإدارات الجمهورية في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد إصابته بكورونا.. وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول
سبق

توفي يوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن بأول، بعد إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 84 عاما.
وأعلنت عائلة "بأول" وفاته في بيان رسمي، مؤكدة أنها جاءت بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا المستجد.
و"باول" هو أول وزير خارجية أمريكي أسود البشرة، ولعب دورا بارزا مع العديد من الإدارات الجمهورية في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
03:18 PM
اخر تعديل
18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
09:36 PM

بعد إصابته بكورونا.. وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
5,817

توفي يوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن بأول، بعد إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 84 عاما.
وأعلنت عائلة "بأول" وفاته في بيان رسمي، مؤكدة أنها جاءت بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا المستجد.
و"باول" هو أول وزير خارجية أمريكي أسود البشرة، ولعب دورا بارزا مع العديد من الإدارات الجمهورية في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.

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