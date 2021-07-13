النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1295 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 946 خلال الـ24 ساعة الماضية

اللجان الضريبة تصدر 10 آلاف قرار حتى منتصف العام الجاري

أصدرت 15 ألف محضر خلال  3.500 جلسة.. لإنجاز التعاملات

أسفرت جهود الأمانة العامة واللجان الضريبية عن تجاوز عدد القرارات الصادرة (10,000) قرار، منذ انطلاق أعمالها في يناير 2020م بنسبة تجاوزت (95%) لإجمالي القرارات الصادرة بتفعيل خدمة التقاضي عن بعد، حيث بلغت (9,500) قرار، فيما تهدف الخدمة لاستثمار الوقت والجهد وتسريع عملية التقاضي.

جاء تعزيزاً لاستمرارية إدارة المخالفات والمنازعات الضريبية بكفاءة وفاعلية، وحرصاً على تيسير رحلة التقاضي للمتعاملين.

وأصدرت اللجان ما يزيد عن (15,000) محضر، خلال جلساتها المنعقدة والتي تجاوزت (3,500) جلسة، تزامنت مع تفعيل مجموعة من الخدمات والحلول التقنية أسهمت في إنجاز التعاملات القضائية بكفاءة واحترافية.

وساهمت خدمة التحقق من صفة الحضور وتوثيق محاضر الجلسات والقرارات، من خلال التكامل التقني مع الأنظمة ذات العلاقة من تمكين اللجان الضريبية والأطراف من عقد الجلسات عن بعد، من خلال التواصل المرئي مع اللجان، تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، بتطبيق المتطلبات النظامية دون الحاجة للحضور، حيث يمتاز نظام الجلسات عن بُعد باليسر والسهولة.

وتنتهج الأمانة العامة مبدأ تعزيز ثقة المتعامل ورفع الكفاءة التشغيلية، من خلال أتمته كافة الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية (www.gstc.gov.sa).
ودعت إلى الاطلاع على إحصائياتها المنشورة بهذا الشأن والتعرف على المزيد من المواد التوعوية من خلال الموقع الإلكتروني أو حساباتها على منصات التواصل الاجتماعيTwitter (@_GSTC) LinkedIn (GSTC) والتواصل معها عن طريق رقم مركز الاتصال الموحد (8001220000).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اللجان الضريبة تصدر 10 آلاف قرار حتى منتصف العام الجاري
سبق

أسفرت جهود الأمانة العامة واللجان الضريبية عن تجاوز عدد القرارات الصادرة (10,000) قرار، منذ انطلاق أعمالها في يناير 2020م بنسبة تجاوزت (95%) لإجمالي القرارات الصادرة بتفعيل خدمة التقاضي عن بعد، حيث بلغت (9,500) قرار، فيما تهدف الخدمة لاستثمار الوقت والجهد وتسريع عملية التقاضي.

جاء تعزيزاً لاستمرارية إدارة المخالفات والمنازعات الضريبية بكفاءة وفاعلية، وحرصاً على تيسير رحلة التقاضي للمتعاملين.

وأصدرت اللجان ما يزيد عن (15,000) محضر، خلال جلساتها المنعقدة والتي تجاوزت (3,500) جلسة، تزامنت مع تفعيل مجموعة من الخدمات والحلول التقنية أسهمت في إنجاز التعاملات القضائية بكفاءة واحترافية.

وساهمت خدمة التحقق من صفة الحضور وتوثيق محاضر الجلسات والقرارات، من خلال التكامل التقني مع الأنظمة ذات العلاقة من تمكين اللجان الضريبية والأطراف من عقد الجلسات عن بعد، من خلال التواصل المرئي مع اللجان، تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، بتطبيق المتطلبات النظامية دون الحاجة للحضور، حيث يمتاز نظام الجلسات عن بُعد باليسر والسهولة.

وتنتهج الأمانة العامة مبدأ تعزيز ثقة المتعامل ورفع الكفاءة التشغيلية، من خلال أتمته كافة الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية (www.gstc.gov.sa).
ودعت إلى الاطلاع على إحصائياتها المنشورة بهذا الشأن والتعرف على المزيد من المواد التوعوية من خلال الموقع الإلكتروني أو حساباتها على منصات التواصل الاجتماعيTwitter (@_GSTC) LinkedIn (GSTC) والتواصل معها عن طريق رقم مركز الاتصال الموحد (8001220000).

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
03:35 PM

اللجان الضريبة تصدر 10 آلاف قرار حتى منتصف العام الجاري

أصدرت 15 ألف محضر خلال  3.500 جلسة.. لإنجاز التعاملات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
445

أسفرت جهود الأمانة العامة واللجان الضريبية عن تجاوز عدد القرارات الصادرة (10,000) قرار، منذ انطلاق أعمالها في يناير 2020م بنسبة تجاوزت (95%) لإجمالي القرارات الصادرة بتفعيل خدمة التقاضي عن بعد، حيث بلغت (9,500) قرار، فيما تهدف الخدمة لاستثمار الوقت والجهد وتسريع عملية التقاضي.

جاء تعزيزاً لاستمرارية إدارة المخالفات والمنازعات الضريبية بكفاءة وفاعلية، وحرصاً على تيسير رحلة التقاضي للمتعاملين.

وأصدرت اللجان ما يزيد عن (15,000) محضر، خلال جلساتها المنعقدة والتي تجاوزت (3,500) جلسة، تزامنت مع تفعيل مجموعة من الخدمات والحلول التقنية أسهمت في إنجاز التعاملات القضائية بكفاءة واحترافية.

وساهمت خدمة التحقق من صفة الحضور وتوثيق محاضر الجلسات والقرارات، من خلال التكامل التقني مع الأنظمة ذات العلاقة من تمكين اللجان الضريبية والأطراف من عقد الجلسات عن بعد، من خلال التواصل المرئي مع اللجان، تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، بتطبيق المتطلبات النظامية دون الحاجة للحضور، حيث يمتاز نظام الجلسات عن بُعد باليسر والسهولة.

وتنتهج الأمانة العامة مبدأ تعزيز ثقة المتعامل ورفع الكفاءة التشغيلية، من خلال أتمته كافة الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية (www.gstc.gov.sa).
ودعت إلى الاطلاع على إحصائياتها المنشورة بهذا الشأن والتعرف على المزيد من المواد التوعوية من خلال الموقع الإلكتروني أو حساباتها على منصات التواصل الاجتماعيTwitter (@_GSTC) LinkedIn (GSTC) والتواصل معها عن طريق رقم مركز الاتصال الموحد (8001220000).

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,848
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,041
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,393
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,811

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة