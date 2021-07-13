اللجان الضريبة تصدر 10 آلاف قرار حتى منتصف العام الجاري

أصدرت 15 ألف محضر خلال 3.500 جلسة.. لإنجاز التعاملات

أسفرت جهود الأمانة العامة واللجان الضريبية عن تجاوز عدد القرارات الصادرة (10,000) قرار، منذ انطلاق أعمالها في يناير 2020م بنسبة تجاوزت (95%) لإجمالي القرارات الصادرة بتفعيل خدمة التقاضي عن بعد، حيث بلغت (9,500) قرار، فيما تهدف الخدمة لاستثمار الوقت والجهد وتسريع عملية التقاضي.

جاء تعزيزاً لاستمرارية إدارة المخالفات والمنازعات الضريبية بكفاءة وفاعلية، وحرصاً على تيسير رحلة التقاضي للمتعاملين.

وأصدرت اللجان ما يزيد عن (15,000) محضر، خلال جلساتها المنعقدة والتي تجاوزت (3,500) جلسة، تزامنت مع تفعيل مجموعة من الخدمات والحلول التقنية أسهمت في إنجاز التعاملات القضائية بكفاءة واحترافية.

وساهمت خدمة التحقق من صفة الحضور وتوثيق محاضر الجلسات والقرارات، من خلال التكامل التقني مع الأنظمة ذات العلاقة من تمكين اللجان الضريبية والأطراف من عقد الجلسات عن بعد، من خلال التواصل المرئي مع اللجان، تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، بتطبيق المتطلبات النظامية دون الحاجة للحضور، حيث يمتاز نظام الجلسات عن بُعد باليسر والسهولة.

وتنتهج الأمانة العامة مبدأ تعزيز ثقة المتعامل ورفع الكفاءة التشغيلية، من خلال أتمته كافة الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية (www.gstc.gov.sa).

ودعت إلى الاطلاع على إحصائياتها المنشورة بهذا الشأن والتعرف على المزيد من المواد التوعوية من خلال الموقع الإلكتروني أو حساباتها على منصات التواصل الاجتماعيTwitter (@_GSTC) LinkedIn (GSTC) والتواصل معها عن طريق رقم مركز الاتصال الموحد (8001220000).