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بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف عن عمر يناهز الـ65

سيُشَيَّع جُثمانها ظُهر اليوم من مسجد "الرحمن الرحيم" بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة

توفيت إلى رحمة الله تعالى الفنانة المصرية مها أبو عوف، عن عمر يناهز الـ65، داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.

وأعلن الخبرَ الفنانُ منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية؛ مؤكدًا أن الجثمان سيُشَيَّع ظُهر اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

يُذكر أن آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف، كان في مسلسل "الحرير المخملي"، الذي عُرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة: (مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري).. والعمل مأخوذ عن رواية "الحرير المخملي" لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار: (أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه)، وإخراج أحمد حسن.

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بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف عن عمر يناهز الـ65
سبق

توفيت إلى رحمة الله تعالى الفنانة المصرية مها أبو عوف، عن عمر يناهز الـ65، داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.

وأعلن الخبرَ الفنانُ منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية؛ مؤكدًا أن الجثمان سيُشَيَّع ظُهر اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

يُذكر أن آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف، كان في مسلسل "الحرير المخملي"، الذي عُرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة: (مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري).. والعمل مأخوذ عن رواية "الحرير المخملي" لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار: (أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه)، وإخراج أحمد حسن.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
09:12 AM

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف عن عمر يناهز الـ65

سيُشَيَّع جُثمانها ظُهر اليوم من مسجد "الرحمن الرحيم" بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفيت إلى رحمة الله تعالى الفنانة المصرية مها أبو عوف، عن عمر يناهز الـ65، داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.

وأعلن الخبرَ الفنانُ منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية؛ مؤكدًا أن الجثمان سيُشَيَّع ظُهر اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

يُذكر أن آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف، كان في مسلسل "الحرير المخملي"، الذي عُرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة: (مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري).. والعمل مأخوذ عن رواية "الحرير المخملي" لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار: (أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه)، وإخراج أحمد حسن.

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