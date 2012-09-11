النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.. إغلاق مستودعي تجميل وضبط 843 ألف عبوة مخالفة

عقب جولات رقابية نفّذها مفتشو هيئة "الغذاء والدواء"

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعي مستحضرات تجميل مخالفين في محافظة جدة، وضبطت 843 ألف عبوة منتجات تجميلية فيهما.
وأوضحت الهيئة أن مفتشيها نفّذوا جولات رقابية في مدينة جدة؛ للتأكد من التزام المستودعات بتطبيق الاشتراطات، وكشفوا مستودعيْ مستحضرات تجميل لم يحصلا على تراخيص مزاولة النشاط وتداول منتجات التجميل، ولم يطبقا أسس التخزين والتوزيع الجيد.
وأشارت الهيئة إلى ضبط أكثر من 843 ألف عبوة مخالفة في المستودعين اللذيْن جرى إغلاقهما؛ مؤكدة تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. إغلاق مستودعي تجميل وضبط 843 ألف عبوة مخالفة
سبق

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعي مستحضرات تجميل مخالفين في محافظة جدة، وضبطت 843 ألف عبوة منتجات تجميلية فيهما.
وأوضحت الهيئة أن مفتشيها نفّذوا جولات رقابية في مدينة جدة؛ للتأكد من التزام المستودعات بتطبيق الاشتراطات، وكشفوا مستودعيْ مستحضرات تجميل لم يحصلا على تراخيص مزاولة النشاط وتداول منتجات التجميل، ولم يطبقا أسس التخزين والتوزيع الجيد.
وأشارت الهيئة إلى ضبط أكثر من 843 ألف عبوة مخالفة في المستودعين اللذيْن جرى إغلاقهما؛ مؤكدة تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
11:31 AM

جدة.. إغلاق مستودعي تجميل وضبط 843 ألف عبوة مخالفة

عقب جولات رقابية نفّذها مفتشو هيئة "الغذاء والدواء"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
815

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعي مستحضرات تجميل مخالفين في محافظة جدة، وضبطت 843 ألف عبوة منتجات تجميلية فيهما.
وأوضحت الهيئة أن مفتشيها نفّذوا جولات رقابية في مدينة جدة؛ للتأكد من التزام المستودعات بتطبيق الاشتراطات، وكشفوا مستودعيْ مستحضرات تجميل لم يحصلا على تراخيص مزاولة النشاط وتداول منتجات التجميل، ولم يطبقا أسس التخزين والتوزيع الجيد.
وأشارت الهيئة إلى ضبط أكثر من 843 ألف عبوة مخالفة في المستودعين اللذيْن جرى إغلاقهما؛ مؤكدة تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,278
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,694
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,592
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,084

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة