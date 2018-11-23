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استمرار التسجيل في اختبار القدرة المعرفية لقياس المهارات الوظيفية

يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات بجودة ومصداقية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس "قياس"، استمرار التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الذي سيُعقد في 19 جمادى الآخرة 1443هـ، في عدد من المقرات الموزعة على مدن المملكة ومحافظاتها.

ويعدُ اختبار القدرة المعرفية الذي تقدمه الهيئة، من الاختبارات التي تأتي بالتنسيق مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص وفق منهجية علمية محددة، مما يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات بجودة ومصداقية، ويزيد من تحقيق تكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، حيث يطلب هذا الاختبار عدد من الجهات والوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية؛ للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث تساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، والتعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.

يُذكر أن عدد المتقدمين والمتقدمات على هذا الاختبار وصل إلى قرابة مليون مختبر، وبلغت الفترات التي طُبِّق فيها الاختبار قرابة 16 فترة من خلاله المقار الورقية والمحوسبة التابعة للهيئة والموزعة على مدن المملكة ومحافظاتها، وذلك بواقع فترتين إلى ثلاث فترات في السنة الواحدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استمرار التسجيل في اختبار القدرة المعرفية لقياس المهارات الوظيفية
سبق

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس "قياس"، استمرار التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الذي سيُعقد في 19 جمادى الآخرة 1443هـ، في عدد من المقرات الموزعة على مدن المملكة ومحافظاتها.

ويعدُ اختبار القدرة المعرفية الذي تقدمه الهيئة، من الاختبارات التي تأتي بالتنسيق مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص وفق منهجية علمية محددة، مما يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات بجودة ومصداقية، ويزيد من تحقيق تكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، حيث يطلب هذا الاختبار عدد من الجهات والوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية؛ للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث تساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، والتعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.

يُذكر أن عدد المتقدمين والمتقدمات على هذا الاختبار وصل إلى قرابة مليون مختبر، وبلغت الفترات التي طُبِّق فيها الاختبار قرابة 16 فترة من خلاله المقار الورقية والمحوسبة التابعة للهيئة والموزعة على مدن المملكة ومحافظاتها، وذلك بواقع فترتين إلى ثلاث فترات في السنة الواحدة.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
01:09 PM

استمرار التسجيل في اختبار القدرة المعرفية لقياس المهارات الوظيفية

يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات بجودة ومصداقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس "قياس"، استمرار التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الذي سيُعقد في 19 جمادى الآخرة 1443هـ، في عدد من المقرات الموزعة على مدن المملكة ومحافظاتها.

ويعدُ اختبار القدرة المعرفية الذي تقدمه الهيئة، من الاختبارات التي تأتي بالتنسيق مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص وفق منهجية علمية محددة، مما يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات بجودة ومصداقية، ويزيد من تحقيق تكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، حيث يطلب هذا الاختبار عدد من الجهات والوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية؛ للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث تساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، والتعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.

يُذكر أن عدد المتقدمين والمتقدمات على هذا الاختبار وصل إلى قرابة مليون مختبر، وبلغت الفترات التي طُبِّق فيها الاختبار قرابة 16 فترة من خلاله المقار الورقية والمحوسبة التابعة للهيئة والموزعة على مدن المملكة ومحافظاتها، وذلك بواقع فترتين إلى ثلاث فترات في السنة الواحدة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,784
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,308
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38 مليار ..

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