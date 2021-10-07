أعلنت السفارة السعودية في اليابان، أنها تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة #Chiba، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد. وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862 0335895242

السفارة السعودية في اليابان تتابع آثار الزلزال في "شيبا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-07 أعلنت السفارة السعودية في اليابان، أنها تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة #Chiba، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد.

وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:

09055833862

0335895242

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 05:12 PM

السفارة السعودية في اليابان تتابع آثار الزلزال في "شيبا" أهابت بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية





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أعلنت السفارة السعودية في اليابان، أنها تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة #Chiba، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد.

وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:

09055833862

0335895242