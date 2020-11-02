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فوضى وهلع.. مقتل 19 أفغانيًّا وجرح 22 في هجوم على جامعة كابول

3 مسلحين شاركوا في الاعتداء

قُتل 19شخصًا، وجُرح 22 آخرون، اليوم الاثنين، في هجوم شنه مسلحون على جامعة كابول، وانتهى بعد ساعات من القتال مع القوى الأمنية.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية طارق عريان أن ثلاثة أشخاص شاركوا في الهجوم، وفجّر أحدهم عبوات في البداية، وقتلت القوى الأمنية اثنين من المهاجمين، بحسب "فرانس 24".

من ناحيته، بيّن الناطق باسم شرطة كابول فردوس فارامرز أن القتلى من الطلاب.

من جهتها، أعلنت حركة طالبان أنها غير ضالعة في الهجوم على جامعة كابول، لكن سبق لحركات متطرفة، مثل تنظيم "داعش" الإرهابي، أن هاجمت مؤسسات تربوية عدة في السنوات الماضية.

وهاجم مسلحون الجامعة؛ ما أثار حالة من الفوضى والهلع مع محاولة المئات الفرار من إطلاق النار، على ما أفاد شهود.

وطوقت القوى الأمنية الأفغانية المكان بعد ذلك، وسدت كل الطرق المؤدية إلى الجامعة للسيطرة على الهجوم.


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فوضى وهلع.. مقتل 19 أفغانيًّا وجرح 22 في هجوم على جامعة كابول
سبق

قُتل 19شخصًا، وجُرح 22 آخرون، اليوم الاثنين، في هجوم شنه مسلحون على جامعة كابول، وانتهى بعد ساعات من القتال مع القوى الأمنية.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية طارق عريان أن ثلاثة أشخاص شاركوا في الهجوم، وفجّر أحدهم عبوات في البداية، وقتلت القوى الأمنية اثنين من المهاجمين، بحسب "فرانس 24".

من ناحيته، بيّن الناطق باسم شرطة كابول فردوس فارامرز أن القتلى من الطلاب.

من جهتها، أعلنت حركة طالبان أنها غير ضالعة في الهجوم على جامعة كابول، لكن سبق لحركات متطرفة، مثل تنظيم "داعش" الإرهابي، أن هاجمت مؤسسات تربوية عدة في السنوات الماضية.

وهاجم مسلحون الجامعة؛ ما أثار حالة من الفوضى والهلع مع محاولة المئات الفرار من إطلاق النار، على ما أفاد شهود.

وطوقت القوى الأمنية الأفغانية المكان بعد ذلك، وسدت كل الطرق المؤدية إلى الجامعة للسيطرة على الهجوم.


02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
08:33 PM

فوضى وهلع.. مقتل 19 أفغانيًّا وجرح 22 في هجوم على جامعة كابول

3 مسلحين شاركوا في الاعتداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 19شخصًا، وجُرح 22 آخرون، اليوم الاثنين، في هجوم شنه مسلحون على جامعة كابول، وانتهى بعد ساعات من القتال مع القوى الأمنية.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية طارق عريان أن ثلاثة أشخاص شاركوا في الهجوم، وفجّر أحدهم عبوات في البداية، وقتلت القوى الأمنية اثنين من المهاجمين، بحسب "فرانس 24".

من ناحيته، بيّن الناطق باسم شرطة كابول فردوس فارامرز أن القتلى من الطلاب.

من جهتها، أعلنت حركة طالبان أنها غير ضالعة في الهجوم على جامعة كابول، لكن سبق لحركات متطرفة، مثل تنظيم "داعش" الإرهابي، أن هاجمت مؤسسات تربوية عدة في السنوات الماضية.

وهاجم مسلحون الجامعة؛ ما أثار حالة من الفوضى والهلع مع محاولة المئات الفرار من إطلاق النار، على ما أفاد شهود.

وطوقت القوى الأمنية الأفغانية المكان بعد ذلك، وسدت كل الطرق المؤدية إلى الجامعة للسيطرة على الهجوم.


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