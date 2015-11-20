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"الصحة": تسجيل 31 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 37 خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر.. شركات طيران ترفض إركاب أصحاب تأشيرات الزيارة والعمل في السعودية

لحين إصدار السلطات في المملكة قرارًا بشأنهم.. باستثناء الكوادر الطبية والتعليمية

كشف العديد من العاملين المصريين بالمملكة، عن منع بعض شركات الطيران العاملة في المطارات المصرية والمتجهة إلى المملكة العربية السعودية، سفر أصحاب تأشيرات الزيارة العائلية لذويهم المقيمين بالمملكة وتأشيرات العمل الجديدة؛ لحين إصدار السلطات السعودية قرارًا بشأنهم.

وقامت شركات الطيران بإلغاء سفر العشرات من أصحاب التأشيرات للزيارة العائلية وتأشيرات العمل الجديدة، وتم استثناء تأشيرات الزيارة للكوادر الطبية والتعليمية فقط، وسُمِح لهم بالصعود إلى الطائرة.

وعن الوضع الخاص بفيروس كورونا في مصر، سجل مؤشر الإصابات يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 31 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بلغ 348611 حالة من ضمنهم 290671 حالة تم شفاؤها، و19811 حالة وفاة.

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مصر.. شركات طيران ترفض إركاب أصحاب تأشيرات الزيارة والعمل في السعودية
سبق

كشف العديد من العاملين المصريين بالمملكة، عن منع بعض شركات الطيران العاملة في المطارات المصرية والمتجهة إلى المملكة العربية السعودية، سفر أصحاب تأشيرات الزيارة العائلية لذويهم المقيمين بالمملكة وتأشيرات العمل الجديدة؛ لحين إصدار السلطات السعودية قرارًا بشأنهم.

وقامت شركات الطيران بإلغاء سفر العشرات من أصحاب التأشيرات للزيارة العائلية وتأشيرات العمل الجديدة، وتم استثناء تأشيرات الزيارة للكوادر الطبية والتعليمية فقط، وسُمِح لهم بالصعود إلى الطائرة.

وعن الوضع الخاص بفيروس كورونا في مصر، سجل مؤشر الإصابات يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 31 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بلغ 348611 حالة من ضمنهم 290671 حالة تم شفاؤها، و19811 حالة وفاة.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
04:19 PM

مصر.. شركات طيران ترفض إركاب أصحاب تأشيرات الزيارة والعمل في السعودية

لحين إصدار السلطات في المملكة قرارًا بشأنهم.. باستثناء الكوادر الطبية والتعليمية

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خالد خليل - الرياض
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كشف العديد من العاملين المصريين بالمملكة، عن منع بعض شركات الطيران العاملة في المطارات المصرية والمتجهة إلى المملكة العربية السعودية، سفر أصحاب تأشيرات الزيارة العائلية لذويهم المقيمين بالمملكة وتأشيرات العمل الجديدة؛ لحين إصدار السلطات السعودية قرارًا بشأنهم.

وقامت شركات الطيران بإلغاء سفر العشرات من أصحاب التأشيرات للزيارة العائلية وتأشيرات العمل الجديدة، وتم استثناء تأشيرات الزيارة للكوادر الطبية والتعليمية فقط، وسُمِح لهم بالصعود إلى الطائرة.

وعن الوضع الخاص بفيروس كورونا في مصر، سجل مؤشر الإصابات يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 31 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بلغ 348611 حالة من ضمنهم 290671 حالة تم شفاؤها، و19811 حالة وفاة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,669
201,250 سيارة ..

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12,239
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