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أمانة الطائف تُغلق مستودعاً وشقة داخلها معمل لتعبئة "العسل والسمن"

استغلته عمالة وافدة لممارسة نشاطها في بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، وعن طريق بلدية غرب الفرعية، بمشاركة "حملة وطن بلا مخالف" مستودعاً وشقة سكنية، ضُبط بداخلها معملٌ لتعبئة وتخزين "العسل والسمن" بكميات كبيرة.

وتبيّن للأمانة أن ذلك المعمل كان مُستغلاً من قِبل بعض العمالة الوافدة التي تُشرف عليه وتقوم بذلك العمل، في بيئةٍ مُخالفة للاشتراطات الصحية، وبطرق مُخالفة للوائح والتعليمات البلدية.

وقامت الأمانة بإغلاق المستودع والشقة من خلال مراقبيها ضمن الحملة التي تمّ تنفيذها.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الطائف تُغلق مستودعاً وشقة داخلها معمل لتعبئة "العسل والسمن"
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، وعن طريق بلدية غرب الفرعية، بمشاركة "حملة وطن بلا مخالف" مستودعاً وشقة سكنية، ضُبط بداخلها معملٌ لتعبئة وتخزين "العسل والسمن" بكميات كبيرة.

وتبيّن للأمانة أن ذلك المعمل كان مُستغلاً من قِبل بعض العمالة الوافدة التي تُشرف عليه وتقوم بذلك العمل، في بيئةٍ مُخالفة للاشتراطات الصحية، وبطرق مُخالفة للوائح والتعليمات البلدية.

وقامت الأمانة بإغلاق المستودع والشقة من خلال مراقبيها ضمن الحملة التي تمّ تنفيذها.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
01:22 PM
اخر تعديل
18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
05:06 PM

أمانة الطائف تُغلق مستودعاً وشقة داخلها معمل لتعبئة "العسل والسمن"

استغلته عمالة وافدة لممارسة نشاطها في بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
4
2,115

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، وعن طريق بلدية غرب الفرعية، بمشاركة "حملة وطن بلا مخالف" مستودعاً وشقة سكنية، ضُبط بداخلها معملٌ لتعبئة وتخزين "العسل والسمن" بكميات كبيرة.

وتبيّن للأمانة أن ذلك المعمل كان مُستغلاً من قِبل بعض العمالة الوافدة التي تُشرف عليه وتقوم بذلك العمل، في بيئةٍ مُخالفة للاشتراطات الصحية، وبطرق مُخالفة للوائح والتعليمات البلدية.

وقامت الأمانة بإغلاق المستودع والشقة من خلال مراقبيها ضمن الحملة التي تمّ تنفيذها.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,130
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,542
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,196
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,155

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