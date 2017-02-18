أمانة الطائف تُغلق مستودعاً وشقة داخلها معمل لتعبئة "العسل والسمن"

استغلته عمالة وافدة لممارسة نشاطها في بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، وعن طريق بلدية غرب الفرعية، بمشاركة "حملة وطن بلا مخالف" مستودعاً وشقة سكنية، ضُبط بداخلها معملٌ لتعبئة وتخزين "العسل والسمن" بكميات كبيرة.

وتبيّن للأمانة أن ذلك المعمل كان مُستغلاً من قِبل بعض العمالة الوافدة التي تُشرف عليه وتقوم بذلك العمل، في بيئةٍ مُخالفة للاشتراطات الصحية، وبطرق مُخالفة للوائح والتعليمات البلدية.

وقامت الأمانة بإغلاق المستودع والشقة من خلال مراقبيها ضمن الحملة التي تمّ تنفيذها.