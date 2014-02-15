استشاري: الاستحمام اليومي يقلل الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25٪ والجلطات الدماغية 26٪

أكدت هذا دراسة علمية أجريت على أكثر من 30 ألف شخص على مدى 20 سنة

كشف استشاري غدد صم وهرمونات وسكري عن دور الاستحمام اليومي سواء بالماء الفاتر أو الحار في التقليل من خطورة الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية.

وكتب رئيس الجمعية الخليجية للغدد الصماء والسكري ورئيس الجمعية العربية للغدة الدرقية استشاري الغدد الصماء والسكري والباطنة الدكتور ناصر الجهني، تغريدة من حسابه بتويتر أكد فيها أن "الاستحمام اليومي بالماء الفاتر أو الحار يقلل الجلطات القلبية والدماغية".

‏ولفت في هذا الصدد إلى أن " دراسة على أكثر من 30 ألف شخص على مدى 20 سنة، ونشرت في مجلة القلب Heart أظهرت أن الاستحمام اليومي مقارنة بالاستحمام الأقل، قلل الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25 ٪ والجلطات الدماغية بنسبة 26٪.