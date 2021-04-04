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في صحراء العلا.. شاهد ما حدث لسيارة السائقة الألمانية

أثناء مشاركتها بسباق "إكستريم إي" في المملكة

كشف فيديو مروع، لحظة تدهور سيارة السائقة الألمانية كلوديا هورين، في صحراء العلا بالسعودية؛ وذلك أثناء مشاركتها في المرحلة التمهيدية لسباق "إكستريم إي" على الطرق غير الممهدة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث أمس السبت 3 أبريل في منطقة صحراء العلا بالمملكة، حين كانت السائقة الألمانية "كلوديا هورين" (49 عاماً)، تشارك ضمن فريق "أبت كوبرا إكس أي"، مع زميلها قائد السيارة الثانية بالفريق السويدي ماتياس إكستروم.

وكانت "كلوديا" قد بدأت لتوها جولة تأهيلية لها في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، عندما انزلقت سيارتها جانبًا في الرمال قبل أن تنقلب في الهواء.

ويكشف الفيديو كيف تدهورت سيارة "كلوديا" وانقلبت خمس مرات في الهواء.

وعلى الرغم من تحطم الجزء الأمامي وعجلات السيارة، وتعرض هيكلها لأضرار كبيرة؛ إلا أن السائقة نجت دون إصابات أو كسور من الحادث، فلم تصب إلا بجرح في لسانها نتيجة ضغط الأسنان عليه.

وتم رفع علامة حمراء وإيقاف الجولة التمهيدية قبل استئنافها بعد ذلك بوقت قصير.

جدير بالذكر، أن سباقات "إكستريم إي"، التي بدأت أمس 3 أبريل، تقام لأول مرة في العالم، وهي مخصصة لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، وتقام على الطرق غير الممهدة في بعض أكثر البيئات النائية والصعبة في العالم.

والسباقات فكرة ابتكرها أليخاندرو أجاج والسائق السابق جيل دي فيران؛ لزيادة الوعي بتغير المناخ في جميع أنحاء العالم، ويشارك كل فريق بسيارتين؛ إحداهما يقود رجل والأخرى تقودها امرأة.

وبعد سباق العلا في السعودية، تنتقل سلسلة السباقات إلى السنغال وجرينلاند والبرازيل، قبل السباق النهائي لعام 2021 في الأرجنتين في ديسمبر؛ بهدف التعريف بكل هذه المناطق البيئية المتنوعة حول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في صحراء العلا.. شاهد ما حدث لسيارة السائقة الألمانية
سبق

كشف فيديو مروع، لحظة تدهور سيارة السائقة الألمانية كلوديا هورين، في صحراء العلا بالسعودية؛ وذلك أثناء مشاركتها في المرحلة التمهيدية لسباق "إكستريم إي" على الطرق غير الممهدة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث أمس السبت 3 أبريل في منطقة صحراء العلا بالمملكة، حين كانت السائقة الألمانية "كلوديا هورين" (49 عاماً)، تشارك ضمن فريق "أبت كوبرا إكس أي"، مع زميلها قائد السيارة الثانية بالفريق السويدي ماتياس إكستروم.

وكانت "كلوديا" قد بدأت لتوها جولة تأهيلية لها في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، عندما انزلقت سيارتها جانبًا في الرمال قبل أن تنقلب في الهواء.

ويكشف الفيديو كيف تدهورت سيارة "كلوديا" وانقلبت خمس مرات في الهواء.

وعلى الرغم من تحطم الجزء الأمامي وعجلات السيارة، وتعرض هيكلها لأضرار كبيرة؛ إلا أن السائقة نجت دون إصابات أو كسور من الحادث، فلم تصب إلا بجرح في لسانها نتيجة ضغط الأسنان عليه.

وتم رفع علامة حمراء وإيقاف الجولة التمهيدية قبل استئنافها بعد ذلك بوقت قصير.

جدير بالذكر، أن سباقات "إكستريم إي"، التي بدأت أمس 3 أبريل، تقام لأول مرة في العالم، وهي مخصصة لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، وتقام على الطرق غير الممهدة في بعض أكثر البيئات النائية والصعبة في العالم.

والسباقات فكرة ابتكرها أليخاندرو أجاج والسائق السابق جيل دي فيران؛ لزيادة الوعي بتغير المناخ في جميع أنحاء العالم، ويشارك كل فريق بسيارتين؛ إحداهما يقود رجل والأخرى تقودها امرأة.

وبعد سباق العلا في السعودية، تنتقل سلسلة السباقات إلى السنغال وجرينلاند والبرازيل، قبل السباق النهائي لعام 2021 في الأرجنتين في ديسمبر؛ بهدف التعريف بكل هذه المناطق البيئية المتنوعة حول العالم.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
01:28 PM

في صحراء العلا.. شاهد ما حدث لسيارة السائقة الألمانية

أثناء مشاركتها بسباق "إكستريم إي" في المملكة

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
5,456

كشف فيديو مروع، لحظة تدهور سيارة السائقة الألمانية كلوديا هورين، في صحراء العلا بالسعودية؛ وذلك أثناء مشاركتها في المرحلة التمهيدية لسباق "إكستريم إي" على الطرق غير الممهدة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث أمس السبت 3 أبريل في منطقة صحراء العلا بالمملكة، حين كانت السائقة الألمانية "كلوديا هورين" (49 عاماً)، تشارك ضمن فريق "أبت كوبرا إكس أي"، مع زميلها قائد السيارة الثانية بالفريق السويدي ماتياس إكستروم.

وكانت "كلوديا" قد بدأت لتوها جولة تأهيلية لها في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، عندما انزلقت سيارتها جانبًا في الرمال قبل أن تنقلب في الهواء.

ويكشف الفيديو كيف تدهورت سيارة "كلوديا" وانقلبت خمس مرات في الهواء.

وعلى الرغم من تحطم الجزء الأمامي وعجلات السيارة، وتعرض هيكلها لأضرار كبيرة؛ إلا أن السائقة نجت دون إصابات أو كسور من الحادث، فلم تصب إلا بجرح في لسانها نتيجة ضغط الأسنان عليه.

وتم رفع علامة حمراء وإيقاف الجولة التمهيدية قبل استئنافها بعد ذلك بوقت قصير.

جدير بالذكر، أن سباقات "إكستريم إي"، التي بدأت أمس 3 أبريل، تقام لأول مرة في العالم، وهي مخصصة لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، وتقام على الطرق غير الممهدة في بعض أكثر البيئات النائية والصعبة في العالم.

والسباقات فكرة ابتكرها أليخاندرو أجاج والسائق السابق جيل دي فيران؛ لزيادة الوعي بتغير المناخ في جميع أنحاء العالم، ويشارك كل فريق بسيارتين؛ إحداهما يقود رجل والأخرى تقودها امرأة.

وبعد سباق العلا في السعودية، تنتقل سلسلة السباقات إلى السنغال وجرينلاند والبرازيل، قبل السباق النهائي لعام 2021 في الأرجنتين في ديسمبر؛ بهدف التعريف بكل هذه المناطق البيئية المتنوعة حول العالم.

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