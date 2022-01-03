خلال 24 ساعة.. ارتفاع إصابات كورونا 70 % والحرجة 40 % بالمملكة
سجّلت اليوم 1746 حالة إصابة جديدة بالفيروس مقابل 1024 أمس
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين 3 يناير 2022، تسجيل 1746 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، لتسجّل ارتفاعاً نحو 70 % خلال 24 ساعة في تسجيل الحالات مقارنة بإعلانها أمس تسجيل 1024 حالة.
ووفقاً للإحصائية الصادرة من وزارة الصحة، أمس وهذا اليوم، فقد سجّلت الحالات الحرجة ارتفاعاً ما يقارب 40 %، حيث أعلنت اليوم الإثنين 90 حالة حرجة، مقارنة بأمس، حيث أعلنت 69 حالة.
وجاء ارتفاع حالات الوفاة بنسبة بلغت 100%، حيث سجّلت أمس حالة واحدة، وسجّلت اليوم حالتَي وفاة.
خلال 24 ساعة.. ارتفاع إصابات كورونا 70 % والحرجة 40 % بالمملكة
خالد الشاماني
سبق
2022-01-03
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين 3 يناير 2022، تسجيل 1746 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، لتسجّل ارتفاعاً نحو 70 % خلال 24 ساعة في تسجيل الحالات مقارنة بإعلانها أمس تسجيل 1024 حالة.
ووفقاً للإحصائية الصادرة من وزارة الصحة، أمس وهذا اليوم، فقد سجّلت الحالات الحرجة ارتفاعاً ما يقارب 40 %، حيث أعلنت اليوم الإثنين 90 حالة حرجة، مقارنة بأمس، حيث أعلنت 69 حالة.
وجاء ارتفاع حالات الوفاة بنسبة بلغت 100%، حيث سجّلت أمس حالة واحدة، وسجّلت اليوم حالتَي وفاة.
03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
12:57 PM
خلال 24 ساعة.. ارتفاع إصابات كورونا 70 % والحرجة 40 % بالمملكة
سجّلت اليوم 1746 حالة إصابة جديدة بالفيروس مقابل 1024 أمس
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين 3 يناير 2022، تسجيل 1746 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، لتسجّل ارتفاعاً نحو 70 % خلال 24 ساعة في تسجيل الحالات مقارنة بإعلانها أمس تسجيل 1024 حالة.
ووفقاً للإحصائية الصادرة من وزارة الصحة، أمس وهذا اليوم، فقد سجّلت الحالات الحرجة ارتفاعاً ما يقارب 40 %، حيث أعلنت اليوم الإثنين 90 حالة حرجة، مقارنة بأمس، حيث أعلنت 69 حالة.
وجاء ارتفاع حالات الوفاة بنسبة بلغت 100%، حيث سجّلت أمس حالة واحدة، وسجّلت اليوم حالتَي وفاة.