"الحماية الاجتماعية" ترصد حالة تعنيف ضد طفل.. وتؤكد التنسيق مع الأمن لضبط الجاني

أكد خالد أبا الخيل أن وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف رصدا حالة تعنيف ضد طفل من قِبل شخص، وقال: يتم التنسيق حاليًا مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنِّف، وتطبيق نظام (‫حماية الطفل) ولائحته التنفيذية بحقه، ومحاسبته على تصرفه.‏

ودعا أبا الخيل مَن لديه معلومات تساعد على سرعة الوصول للمعنِّف التواصل مع مركز البلاغات 1919.