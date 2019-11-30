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"الحماية الاجتماعية" ترصد حالة تعنيف ضد طفل.. وتؤكد التنسيق مع الأمن لضبط الجاني

أكد خالد أبا الخيل أن وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف رصدا حالة تعنيف ضد طفل من قِبل شخص، وقال: يتم التنسيق حاليًا مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنِّف، وتطبيق نظام (‫حماية الطفل) ولائحته التنفيذية بحقه، ومحاسبته على تصرفه.‏

ودعا أبا الخيل مَن لديه معلومات تساعد على سرعة الوصول للمعنِّف التواصل مع مركز البلاغات 1919.

تعنيف طفل ‫حماية الطفل‬ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 1919

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحماية الاجتماعية" ترصد حالة تعنيف ضد طفل.. وتؤكد التنسيق مع الأمن لضبط الجاني
سبق

أكد خالد أبا الخيل أن وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف رصدا حالة تعنيف ضد طفل من قِبل شخص، وقال: يتم التنسيق حاليًا مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنِّف، وتطبيق نظام (‫حماية الطفل) ولائحته التنفيذية بحقه، ومحاسبته على تصرفه.‏

ودعا أبا الخيل مَن لديه معلومات تساعد على سرعة الوصول للمعنِّف التواصل مع مركز البلاغات 1919.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
10:54 PM

"الحماية الاجتماعية" ترصد حالة تعنيف ضد طفل.. وتؤكد التنسيق مع الأمن لضبط الجاني

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
6,652

أكد خالد أبا الخيل أن وحدات الحماية ومركز بلاغات العنف رصدا حالة تعنيف ضد طفل من قِبل شخص، وقال: يتم التنسيق حاليًا مع الجهات الأمنية للوصول للشخص المعنِّف، وتطبيق نظام (‫حماية الطفل) ولائحته التنفيذية بحقه، ومحاسبته على تصرفه.‏

ودعا أبا الخيل مَن لديه معلومات تساعد على سرعة الوصول للمعنِّف التواصل مع مركز البلاغات 1919.

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